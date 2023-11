Voici les énergies les moins chères pour se chauffer cet hiver

Alors que l’Hexagone enregistre une baisse significative des températures et que l'hiver se profile, les Français tendent à monter le thermostat. Quelles sont les solutions les plus économiques ?

D’après Effy, près de 80% des Français ont baissé le chauffage pendant l’hiver afin d’éviter une hausse trop importante de leurs frais en 2022. Pourtant, le chauffage est l’un des postes principaux de dépenses des ménages en matière d’énergie. Plusieurs énergies s'avèrent intéressantes pour réduire votre facture.

Le bois

«Les tarifs affichent une hausse, mais dans une proportion moindre que les autres énergies», a précisé Hase, fabricant de poêles à bois. «Cette hausse se fait surtout sur la base d’une évolution lente et plus régulière que les autres sources d’énergie. Le tarif des granulés a connu une forte hausse sur l’hiver 2022-2023 après une demande excédant l’offre. Depuis, les tarifs ont diminué et sont revenus à un niveau plus cohérent», a ajouté ce dernier. Ainsi, au-delà de représenter un avantage en termes d’émission de CO2 – cinq fois moins que le chauffage électrique -, le bois s’avère peu coûteux surtout au détail. En effet, il faut compter en dessous de 9 centimes d’euros par kilowattheure (kWh) pour du bois bûche et environ 11 centimes pour des granulés.

Le gaz

«Le tarif réglementé du gaz a permis au consommateur d’éviter une très forte hausse», selon Hase. Il faut donc compter plus de 10 centimes d’euros par kWh. À cela, s’ajoute le prix du raccordement au réseau à environ 486,66 euros ainsi que l’installation du système de chauffage et sa révision annuelle.

Le fioul

«Alors qu'elle présentait un prix relativement abordable assurant un amortissement assez rapide, cette énergie a vu son coût doubler depuis fin 2020 (...) Toutefois, cela reste une solution moins chère comparée au prix du kWh d'électricité», d’après Selectra, comparateur de fournisseur d’énergie. La guerre en Ukraine aura suffi à impacter les prix de cette énergie. Ainsi, cette dernière dépasse les 10 centimes d’euros par kWh. Tout comme pour le gaz, les ménages devront aussi ajouter la somme pour l'installation de la cuve de fioul (jusqu’à 7.000 euros), le raccordement aux chauffages de la maison et à l'entretien.