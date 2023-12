L'année 2023 sera «la plus chaude» de l'Histoire, après un mois de novembre record

L'année 2023 sera la plus chaude de l'Histoire, après un mois de novembre «extraordinaire» qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records, a déclaré ce mercredi le service européen Copernicus, en pleines négociations climatiques à la COP28.

Une déclaration forte en pleine COP 28. Le service européen Copernicus, par l’intermédiaire de sa cheffe adjointe Samantha Burgess, a annoncé que «2023 est l’année la plus chaude jamais enregistrée dans l’Histoire».

«2023 a maintenant six mois et deux saisons records. Ce mois de novembre extraordinaire, comprenant notamment deux jours avec des températures supérieures de 2 degrés à l’ère préindustrielle, signifie que 2023 est l'année la plus chaude jamais enregistrée dans l'Histoire», a détaillé la cheffe adjointe du service Copernicus.

Des températures supérieures à celles de l'ère préindustrielle

Le mois écoulé, avec une moyenne de 14,22°C à la surface du globe, dépasse de 0,32°C le record précédent, datant de novembre 2020. Le mois de novembre 2023 est par ailleurs 1,75°C plus chaud que la moyenne d'un mois de novembre pour la période 1850-1900, qui correspond à l'ère préindustrielle.

L'automne boréal, qui dure de septembre à novembre dans l'hémisphère nord, est ainsi le plus chaud de l'Histoire, avec 15,30°C, soit «une marge large» de 0,88°C au-dessus des moyennes.

Depuis janvier, la température moyenne est la plus chaude jamais mesurée sur les onze premiers mois de l’année : 1,46°C au-dessus de la moyenne du climat de la période 1850-1900, et 0,13°C au-dessus des onze premiers mois de 2016, l'année la plus chaude jusqu'à maintenant.

Des températures en hausse notamment liées au phénomène climatique cyclique El Niño, situé au-dessus du Pacifique et qui n’a pas encore atteint son apogée.

«Tant que les concentrations de gaz à effet de serre continueront d'augmenter, il ne faut pas s'attendre à des résultats différents de ceux observés cette année. La température continuera d'augmenter, de même que les effets des vagues de chaleur et des sécheresses», a averti Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus, cité dans un communiqué.