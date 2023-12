Jusqu’à -33,2°C : la Chine frappée par une vague de froid historique

La Chine fait face à un froid polaire sans précédent. Le Bureau météorologique national a indiqué que plus de 20 stations à plusieurs endroits du territoire ont enregistré dans les premières heures de jeudi des minima historiques pour un mois de décembre.

Une vague de froid historique. En Chine, des records de basses températures ont été enregistrées. Cela était notamment à Hohhot, la capitale de la région de Mongolie intérieure (nord de la Chine) où le mercure est descendu jusqu'à -29,1°C, battant un record vieux de près de 70 ans.

Les autorités ont lancé une alerte aux basses températures dans une vaste zone du nord, de l'est et du sud-est du pays. Cette forte vague de froid fait suite à un été marqué par des records de chaleur et des inondations dévastatrices, notamment dans le nord du pays.

Des experts mettent en garde contre le réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre, qui rend ces phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents.

Le Bureau météorologique national avait indiqué mercredi que cinq stations du pays avaient enregistré des records de froid, dont un -33,2 degrés dans la ville de Datong (nord).

Dans la province du Gansu (nord-ouest), où un tremblement de terre survenu lundi a fait plus de 130 morts, les survivants passent la nuit dans de grandes tentes de secours, essayant de rester au chaud sous les couvertures en dépit des températures glaciales à l'extérieur.