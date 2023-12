Tempête Gerrit : toitures arrachées, tornade, train endommagé... Le Royaume-Uni panse ses plaies

La tempête Gerrit a fortement touché les îles britanniques, la région de Manchester en Angleterre, ainsi que l’Écosse dans la soirée de mercredi. Des rafales de vent à plus de 100 km/h, des fortes pluies, des chutes de neige et même une tornade : les dégâts sont considérables.

Des images impressionnantes. Le Royaume-Uni a fait face mercredi à la tempête Gerrit. D’une grande intensité, elle a provoqué de très nombreux dégâts matériels, des coupures d’électricité et des inondations.

La région de Manchester en Angleterre a été très fortement touchée par la tempête Gerrit, notamment par des vents très violents. Des centaines de maisons ont dû être évacuées à l’approche d’une tornade qui a arraché de nombreuses toitures et provoqué la chute d’arbres dans la commune de Stalybridge.

L’Ecosse n’est pas sortie indemne du passage de la tempête. De très fortes pluies ont provoqué des inondations et ont privé d’électricité plusieurs milliers de foyers, 8.000 habitations en seraient encore privées.

Paul Sweeney, membre du gouvernement écossais, a partagé sur son compte X, les photos d’un train ayant été touché par la chute d’un arbre. «Une locomotive ScotRail InterCity 125 a subi aujourd'hui d'horribles dégâts dus à l'impact d'un arbre, alors qu'elle circulait entre Dundee et Glasgow. Heureusement, le conducteur est indemne», a-t-il ainsi écrit.

Horrendous tree impact damage to a ScotRail InterCity 125 locomotive today, en route from Dundee to Glasgow. Thankfully, the driver is unharmed.





Whilst a British railway icon, the crashworthiness of the 125 does not meet modern standards. The driver's cab is a fibreglass shell. pic.twitter.com/dwn3nmjAaZ

