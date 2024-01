Pas-de-Calais : que sont les inondations «par remontée de nappe» qui menacent le département ?

Depuis le début du mois de novembre 2023, le Pas-de-Calais fait face à des alertes aux crues incessantes. Ce mercredi 3 janvier encore, le département a été placé en vigilance rouge pour le même motif. À l’heure où le niveau des nappes phréatiques dans ce département est très haut, le Pas-de-Calais fait désormais face à une menace peu connue : les inondations «par remontée de nappe».

Pour la deuxième journée consécutive, le Pas-de-Calais a été placé en vigilance rouge aux crues par Météo-France ce mercredi 3 janvier. Cette alerte est en effet engendrée par le passage de la dépression Henk dans la région des Hauts-de-France, mêlant pluies intenses et vents violents.

En l’espace de 24h, les cumuls de pluie ont atteint jusqu’à 30 à 35 mm localement empirant ainsi une situation déjà compliquée dans le département. Car oui, depuis le début du mois de novembre 2023, le Pas-de-Calais fait face à des menaces de crues incessantes.

Un contexte alarmant qui survient à l’heure où le niveau des nappes phréatiques dans le département se situe à un «niveau très haut», d’après les données dévoilées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières en décembre dernier (BRGM).

Ce dernier point, bien qu’il montre une terre bien «arrosée» dans le Pas-de-Calais, pourrait exposer le département à une autre menace très peu connue, il s’agit des inondations «par remontée de nappe», causées par ces crues successives.

Concrètement, les inondations par «remontée de nappe» surviennent lorsque des épisodes pluvieux, en continu, s'abattent alors que la nappe est déjà située à un niveau «haut» ou «très haut».

Par conséquent, cette «recharge» s’ajoute à ce niveau piézométrique (mesure de profondeur de la surface de la nappe d'eau souterraine : ndlr) déjà élevé.

Comme le note le Siges Bretagne, «la zone non saturée est totalement envahie par l’eau lors de la montée du niveau de la nappe (…) On conçoit que plus la zone non saturée est mince, plus l’apparition d’un tel phénomène est probable».

Une urgence géologique

Et la situation ne va pas s’arranger d’aussitôt dans le Pas-de-Calais. Car, selon Météo-France, «un nouveau renforcement des précipitations est attendu ce mercredi. Les averses deviendront progressivement plus fortes et plus fréquentes en journée».

De fortes rafales sont également attendues dans le département. «Le vent soufflera majoritairement en rafales de 70 à 90 km/h. Sous les cellules les plus virulentes, les rafales pourraient localement atteindre voire dépasser les 100 km/h», a écrit le service météorologique.

Pour faire face à cette urgence géologique dans le Pas-de-Calais, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a donné ce mardi 2 janvier «instruction de renforcer le dispositif de secours déjà engagé avec 120 nouveaux sapeurs-pompiers, des militaires de la sécurité civile et des nouveaux moyens de pompage».