Australie : la plus grande araignée mâle à toile-entonnoir découverte près de Sydney

En Australie, le plus gros spécimen mâle d'araignée à toile-entonnoir a été découvert à 80 kilomètres au nord de Sydney. Elle est considérée comme faisant partie des espèces les plus venimeuses du monde.

Une découverte effrayante mais précieuse. Une araignée nommée «Hercules» a été découverte sur la côte centrale australienne, à 80 kilomètres au nord de Sydney. Mesuré à 7,9 centimètres, ce mâle d'Atrax robustus, plus connu sous le nom d'«araignée à toile-entonnoir» est le plus gros jamais découvert. Généralement, les araignées à toile-entonnoir mesurent entre un et cinq centimètres de longueur.

UNE MORSURE QUI PEUT ENTRAÎNER LA MORT EN QUINZE MINUTES

Cette araignée très agressive possède un venin composé de toxines potentiellement mortelles. Une simple morsure d'une araignée comme «Hercules» peut entraîner la mort en quinze minutes pour les enfants, ou en trois jours. Les femelles sont généralement plus grandes que les mâles, mais elles sont moins mortelles.

Hercules est doté d'un corps épais et de longues pattes velues. Ses crocs sont capables de percer un ongle humain. Il a été «capturé» et confié à l'Australian Reptile Park pour effectuer des recherches sur un antivenin qui pourrait sauver des vies.

The largest male specimen of the world’s most venomous spider has been found in — you guessed it — Australia. Meet Hercules. pic.twitter.com/GXW45i8k2S — The Associated Press (@AP) January 5, 2024

Pour trouver un antivenin encore plus efficace, les chercheurs vont tenter d'extraire le venin du spécimen afin de pouvoir l'étudier : «Alors que les femelles araignées à toile-entonnoir sont venimeuses, les mâles se sont révélés plus mortels. Avec une toile-entonnoir mâle de cette taille dans notre collection, sa production de venin pourrait être énorme, se révélant incroyablement précieuse pour le programme de venin du parc (...) Nous sommes habitués à recevoir des dons d’araignées à toile-entonnoir assez grosses au parc, mais recevoir un mâle aussi gros, c’est comme décrocher le gros lot», a expliqué la gardienne d'araignées à l'Australian Reptile Park, Emma Teni, à The Guardian.

Depuis 1981, ce parc à reptiles à ouvert un «programme antivenin». Les araignées capturées subissent une traite qui permet l'extraction du venin. Depuis le lancement du programme, aucun décès causé par une morsure d'araignée à toile-entonnoir n'a été enregistré en Australie.