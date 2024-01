Compostage obligatoire 2024 : voici les 7 types de déchets à ne pas mettre dans votre bac

Rendu obligatoire en France depuis le 1er janvier 2024, le compostage doit respecter certaines règles. Voici une liste des déchets à ne pas jeter dans votre bac.

Trier ses pelures, ses noyaux et ses coquilles d’œufs, c’est bien, mais attention à ces produits qu’il ne faut pas jeter ! Le compost est un art à part entière, désormais obligatoire en France depuis le 1er janvier. Certains aliments, par leur composition, ne sont pas compatibles avec les autres déchets et sont donc à éliminer du compost.

La viande, le poisson et produits laitiers

Les produits venant d’animaux peuvent attirer les rats, les mouches, les souris, ainsi que les chiens et les chats du quartier. En plus de générer des odeurs désagréables, les os et les arêtes ne se décomposent pas facilement. Ces déchets sont susceptibles de propager des maladies qui peuvent avoir des conséquences négatives sur l'écosystème du compost.

Les coquilles de fruits de mer et autres coquillages

Les coquilles de noix, les noisettes, les amandes, les moules et les coquilles Saint-Jacques ont une décomposition très lente dans le compost. Ces éléments, en raison de leur structure robuste, prennent du temps à se décomposer complètement.

Cependant, ils peuvent être ajoutés au compost en petites quantités, en veillant à les broyer ou à les casser pour accélérer le processus de décomposition. Bien que leur dégradation soit plus lente, ces coquilles peuvent néanmoins apporter des minéraux bénéfiques au compost final, contribuant ainsi à enrichir le sol.

Les cendres de barbecue et les mégots de cigarettes

Le reste de tabac et le papier à rouler sont compostables. Cependant, il est important de noter que les filtres de cigarettes ne le sont pas car ils mettent environ 12 ans à se décomposer et peuvent libérer des substances chimiques dangereuses.

Quant aux cendres du barbecue, elles peuvent présenter un certain taux de nocivité en raison des résidus de charbon et des produits potentiellement toxiques contenus. En revanche, la cendre de bois est considérée comme compostable et peut fournir des minéraux bénéfiques au sol.

Les matières grasses

L'huile et le beurre, n’ont pas leur place dans le compost car ils ont tendance à étouffer le processus de décomposition. C’est encore pire en ce qui concerne les graisses mécaniques et les huiles de vidange, qui doivent impérativement être éliminées via une déchetterie. Ces substances peuvent causer des dommages importants au compost et présenter des risques environnementaux significatifs.

Les mauvaises herbes et plantes malades ou plantes traitées

Les maladies ou pesticides peuvent survivre dans le compost, et une fois réintroduits dans le sol, ils risquent de contaminer les cultures. De même, si le compost est infecté par des parasites, il est recommandé de ne pas répandre ce compost contaminé dans les sols, car il pourrait transmettre des maladies aux plantes, créant ainsi un cercle vicieux pour le jardinier. Au lieu de cela, il est préférable de détruire les déchets malades ou traités en les brûlant.

Les excréments d’animaux domestiques

Les éléments pathogènes et les substances toxiques contenus dans certains excréments ne les rendent pas adaptés au compostage. Cependant, ces déchets peuvent être utiles au jardin pour éliminer les nuisibles, tels que les limaces.

Le plastique, verre, métal et le papier encré

Les matériaux non biodégradables, doivent être triés à part et ne doivent pas être ajoutés au compost. Ainsi, le papier encré, notamment celui des magazines et des prospectus, contient des produits chimiques et ne doit pas être placé dans le compost. Il est préférable de le jeter à la poubelle.

Si votre compost dégage une mauvaise odeur, il est important d'assurer un meilleur équilibre entre les «déchets bruns» (riches en carbone) et les «déchets verts» (riches en azote). Il est aussi recommandé de les découper en petits morceaux pour accélerer le processus de décomposition.