Grand froid, neige et verglas... Voici les 64 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Le froid continue de s’installer durablement dans l’Hexagone en ce début de semaine. Pour ce lundi 15 janvier, Météo-France a placé 64 départements en vigilance jaune pour vent, neige et verglas, avalanche ou encore grand froid.

Prudence. Après les fortes pluies et les inondations qui ont touché le nord du pays, c’est au tour du froid de s’installer en France métropolitaine. Pour la journée de ce lundi, Météo-France a placé 64 départements en vigilance jaune.

En ce qui concerne le grand froid, l'agence de prévisions météorologiques a placé en alerte deux départements de l’est du pays, le Haut-Rhin et le Doubs. Les températures pourront y descendre jusqu’à -4° C dans le premier et une maximale de -11° C dans le second.

Un seul département est placé en vigilance jaune pour le vent. Il s’agit de la Haute-Corse. Durant cette journée de lundi, les rafales pourront atteindre 90 km/h dans le département.

La moitié du pays en vigilance neige et verglas

C’est pour la vigilance neige et verglas que Météo-France a placé le plus de départements en alerte jaune. Ils sont 60 pour cette journée de lundi 15 janvier.

Le Nord, Le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Aisne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, la Marne, l’Aube, la Seine-et-Marne, l’Aisne, l’Oise, le Val d’Oise, les Yvelines, Paris, l’Essonne.

Mais également l’Eure, le Calvados, la Manche, l’Orne, l’Eure-et-Loir, la Mayenne, la Sarthe, le Loir-et-Cher, le Cher, le Loiret, l’Yonne, la Côte-d’Or, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l’Indre, la Vienne, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Creuse, l’Allier, l’Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Charente et la Lozère.

Trois départements concernés par cette vigilance sont également sous surveillance pour le risque d’avalanche. Il s’agit de la Haute-Savoie, de la Savoie et de l’Isère.