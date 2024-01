Vents violents : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

La dépression Irène frappe actuellement la France, ainsi, des vents violents et des chutes de neige sont prévus dans le pays tout au long de la journée de ce mercredi. Face aux risques, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune vents violents.

Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce mercredi 17 janvier. De nouvelles chutes de neige et des basses températures sont également prévues dans la matinée, avant un adoucissement dans l'après-midi.

© Météo-France

Sont concernés par cette alerte : le Morbihan, la Loire-Atlantique, la Saône-et-Loire, le Jura, la Loire, le Rhône, l’Ain, l’Isère, l’Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, et les Pyrénées-Atlantiques.

Chutes de neige et basses températures

Par ailleurs, des épisodes de pluies verglaçantes sont attendus sur le tiers nord-est du pays, ainsi que sur la Bretagne, la Manche et l'Orne. Du côté des chutes de neige, ces dernières devraient avoir lieu en Normandie et dans les Hauts-de-France au cours de la journée. Dans la soirée, celles-ci devraient atteindre Paris et sa petite couronne.

Du côté des températures, grand écart ce mercredi matin entre la maximale prévue pour Bordeaux autour de 15 °C et les -6 °C attendus à Nancy. Dans l'après-midi, les températures seront plus clémentes sur une large partie sud du territoire avec notamment 20 °C à Biarritz ou encore 14 °C à Orleans. Seule la pointe nord du pays sera toujours exposée au froid avec 0 °C à Lille ou encore 3 °C sur la capitale.