Yvelines : un jeu-concours organisé pour sensibiliser les jeunes à la protection des oiseaux

Organisé par l'association Yvelines environnement, un jeu-concours à destination des jeunes a commencé le 9 janvier et se poursuit jusqu'au 5 avril. Il doit permettre aux participants de mieux connaître les oiseaux afin de les protéger.

Appréciés pour leur chant et leurs plumes colorées, les oiseaux sont surtout des indicateurs précieux de l'état de la biodiversité. Afin de souligner leur rôle crucial auprès des enfants et adolescents, l'association Yvelines organise un jeu-concours intitulé «Nos amis les oiseaux de nos parcs et jardins».

Réservée aux jeunes âgés de 3 à 15 ans, cette compétition s'inscrit dans la 35e édition du Cycle d'éducation à l'environnement créé par l'association.

Le jeu-concours, organisé du 9 janvier au 5 avril avec le parrainage du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et du ministère des Solidarités et des Familles, a été diffusé dans les écoles, collèges et accueils de loisirs, mais aussi dans les foyers d'hébergement du département des Yvelines.

Responsabiliser jeunes et adultes

Il est présenté comme «un véritable projet éducatif et culturel concret, ayant pour but de responsabiliser les jeunes et les adultes en leur proposant une meilleure connaissance de leur environnement tout en nourrissant leur envie de le protéger et le conserver au mieux, ensemble».

Consacré aux oiseaux cette année, le concours vise à encourager les enfants à «devenir observateur(s) dans les parcs et jardins yvelinois», afin d'appréhender la variété de volatiles qui y niche.

Ces derniers sont «des marqueurs importants de l'état général» de l'environnement, puisque leur présence et évolution donnent de précieux renseignement sur les populations d'insectes, d'arbustes nourriciers et sur la biodiversité ambiante en général.

Un bulletin de jeu a été envoyé à tous les établissements participants, mais il peut également être téléchargé sur le site d'Yvelines environnement, pour les candidats individuels. Concrètement, les participants doivent remplir une grille de mots, en lien avec les oiseaux, mais aussi illustrer cette thématique avec un dessin ou une maquette.

Des indices chaque semaine

L'association précise que des indices permettant de remplir la grille de mots sont donnés dans les colonnes du journal yvelinois «Toutes les Nouvelles», chaque mercredi depuis la mi-janvier. Ils sont également relayés sur le site internet d'Yvelines environnement.

Chaque participation devra parvenir à l'association, dont l'adresse figure sur le bulletin de jeu, avant le 5 avril, date de clôture du concours. Le jury se réunira le 22 avril pour départager les candidats et les lauréats seront récompensés le 21 mai, lors d'une cérémonie au Palais des congrès de Versailles.

Trois prix seront décernés par âge, pour les participants individuels, et par niveau, pour les classes, les accueils de loisirs et les instituts. Les grands vainqueurs se verront offrir des livres mais aussi des sorties pédagogiques en pleine nature, pour en apprendre encore davantage sur les oiseaux et la biodiversité.