Colère des agriculteurs : qu'est-ce que le lisier, qui a été aspergé sur la préfecture d'Agen ?

La colère des agriculteurs français continue de gronder dans le pays. Ce mercredi, des manifestants ont déversé du lisier à l’extérieur et à l’intérieur de la préfecture d’Agen dans le Lot-et-Garonne. Mais qu’elle est cette matière malodorante ?

Lorsque les agriculteurs manifestent leur colère, il arrive d'en voir certains déverser du lisier devant des bâtiments officiels, des supermarchés ou des fast-foods. Ce mercredi, cela a été le cas devant la préfecture d'Agen (Lot-et-Garonne).

S'ils sont souvent confondus, le fumier et le lisier ne sont pourtant pas pareils. En effet, et bien que chacun soit composé de déjections animales issues de l'élevage (porcs, vaches, moutons...), ainsi que d'autres éléments organiques pour être utilisés en engrais ou fertilisant naturel, leur consistance diverge.

Le lisier, appelé aussi «purin», se compose essentiellement d'eau, d'urine et de déjections. Il est de ce fait très liquide. Transporté dans des camions-citernes, c'est ainsi qu'il peut être lancé à l'aide d'un tuyau.

Le fumier, lui, est plus compact et comporte davantage de paille. Il peut être simplement déversé d'un tracteur et manipulé à la fourche.