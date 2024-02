Allergie aux pollens : voici les 9 départements déjà en alerte

Le printemps n’est pas encore là mais les allergies aux pollens commencent déjà à s’installer sur le territoire Français. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), 9 départements métropolitains sont déjà en alerte rouge.

Eternuements et maux de gorge dus aux pollens sont en avance cette année.

Neuf départements de France métropolitaine ont en effet déjà été placés en alerte rouge pollen par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). En cause, les récentes températures clémentes qui ont fait bourgeonner certains arbres plus tôt que prévu.

Sont concernés huit départements du sud-ouest de la France et un département de l’est du pays.

Ainsi, dans le détail, les Pyrénées-Orientales et l’Aude sont placés en alerte rouge (élevée) pour le pollen lié aux cupressacées et au frêne et en alerte verte (faible) pour l’aulne et le noisetier. Pour les départements de l’Hérault, du Gard et des Alpes-Maritimes, l’alerte rouge touche seulement les cupressacées, la jaune (moyenne) le frêne et la verte, l’aulne.

Dans le Vaucluse, une fois de plus le risque d’allergie au pollen est élevé pour les cupressacées, moyen pour le frêne. Il reste faible mais présent pour l’aulne, le noisetier et le peuplier. Même chose dans les Bouches-du-Rhône à l’exception du peuplier qui représente un risque nul. Dans le Var, s’ajoute une alerte faible pour les urticacées.

Enfin, c’est le département du Bas-Rhin dans le Grand Est qui est mis en alerte rouge pour les allergies au pollen par le RNSA pour l’aulne et le noisetier et en alerte verte pour les cupressacées.