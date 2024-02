Allergies aux pollens : voici les 36 départements déjà en alerte vigilance rouge

Le printemps est attendu le 20 mars, mais les allergies aux pollens commencent déjà à s’installer sur le territoire français. Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), 36 départements métropolitains sont déjà en alerte rouge.

Les températures clémentes de cet hiver ont fait bourgeonner certains arbres plus tôt que prévu. Résultat, éternuements et maux de gorge dus aux pollens sont déjà d'actualité.

Au total, 36 départements de France métropolitaine ont déjà été placés en alerte rouge pollen par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Sont concernés : 19 départements du sud de la France, 15 départements de l’est du pays et les deux départements de la Corse.

Ainsi, dans le détail, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Haute-Saône, et le territoire de Belfort sont placés en alerte rouge (élevée) pour le pollen lié à l'aulne, et en alerte verte (faible) pour le noisetier et le peuplier. Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, l'alerte verte touche en plus les cupressacées. Même chose pour la Marne, les Ardennes, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire et l'Ain, qui sont en plus, concernés par l'alerte verte pour le frêne.

Les Alpes-Maritimes, le Gard, et l'Hérault, sont placés en alerte rouge pour les cupressacées, et en alerte verte pour le frêne et l'aulne. Le Var est en plus concerné par une alerte verte pour le peuplier et les urticacées. Dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, le risque d'allergie au pollen est élevé pour les cupressacées, faible pour l'aulne, moyen (jaune) pour le frêne, tout comme le peuplier dans le Vaucluse, mais qui reste faible dans les Bouches-du-Rhône.

L'Aveyron, le Tarn, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, et les Landes, sont placés en alerte jaune pour l'aulne, les cupressacées, et le frêne. Même chose pour la Gironde, en plus placée en alerte verte pour le peuplier.

Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le risque d'allergie au pollen est élevé pour les cuprecassées, moyen pour le frêne et l'aulne, et faible pour les graminées et les urticassées.

L'Ariège et la Haute-Garonne sont en alerte moyenne pour l'aulne, le frêne, et en alerte rouge pour les cuprecassées. Enfin, en Charente-Maritime, le risque d'allergie est élevé pour le frêne, faible pour l'aulne, le charme, les cuprecassées, les graminées. Tout comme les Deux-Sèvres, touchés en plus par une alerte verte pour le chêne, le noisetier et l'oseille.

Enfin, les deux départements de Corse sont mis en alerte rouge pour les allergies au pollen par le RNSA pour les cuprecassées, et en alerte verte pour l'aulne, le frêne, et les urticassées.