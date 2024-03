Météo : à quoi faut-il s’attendre cette semaine ?

Le mois de mars a commencé et s'accompagne de giboulées et d'un redoux annonciateur du printemps. Mais, concrètement, sur le front de la météo, comment cette semaine va-t-elle se dérouler ?

Un début de mois dans les normales. Imperméable, pull de laine ou t-shirt, quel temps prévoit Météo-France pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024 ?

Si les plus frileux vont estimer qu’il fait encore trop froid, dans l’ensemble la semaine qui s’ouvre devrait pourtant s'accompagner de températures qui vont coller aux normales de saison attendues pour un mois de mars.

Ces dernières devraient ainsi être comprises en moyenne entre 3 et 14 °C dans le nord-ouest, 2 et 12 °C dans le nord, le centre et dans le nord-est. Dans la partie sud-ouest, on attend entre 5 et 15 °C et 6 et 16 °C dans le sud-est.

Une belle journée jeudi

Malheureusement, le parapluie sera encore un incontournable à compter de ce mardi. Ainsi, de la pluie est prévue dans le sud et l’est du pays pour la journée de mardi, et dans la pointe de la Bretagne et en Alsace mercredi.

La journée de jeudi sera la plus ensoleillée et la plus douce de la semaine. Avec une température minimale de 6 °C dans la partie nord du pays et une maximale de 13° C dans le sud-est pour la matinée. Dans l’après-midi, il ne fera que 10° C dans l’est contre 20 °C dans la pointe sud-ouest.

Les nuages et la pluie seront cependant rapidement de retour puisque des précipitations sont prévues dans toute la partie sud et l’ouest du territoire. Dans le nord-est, le soleil restera présent. Il en sera de même samedi. Dimanche, la pluie sera présente sur l’ensemble de la métropole.