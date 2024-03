Islande : les images impressionnantes de la nouvelle éruption volcanique en cours dans le pays (vidéos)

Après un jaillissement de lave d’une nouvelle faille volcanique en Islande, la police a déclaré l’état d’urgence samedi soir.

C’est la quatrième éruption qui a lieu sur la péninsule de Reykjanes, dans le sud-ouest de l’Islande, depuis décembre 2023.

Alors que les forces de l’ordre islandaises ont déclaré l’état d’urgence samedi 16 mars, l’Institut météorologique islandais (IMO) a déclaré dans un communiqué que l’éruption était considérée «comme la plus importante en termes de décharge de magma des trois précédentes éruptions».

A volcano on Iceland's southwestern coast erupted few hours ago for the fourth time since December with a 2.9-km-long fissure: the fishing town of Grindavik was being evacuated, again.pic.twitter.com/FcIfrg6Rw8

