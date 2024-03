La chaleur à la surface des océans a battu un nouveau record chaque jour depuis un an

L’analyse des données fournies par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et le Climate Reanalyzer de l'université du Maine a permis de constater qu’un record de température à la surface des divers océans de la planète a été battu chaque jour depuis un an.

Les températures moyennes relevées en surface des océans du globe en 2023 étaient supérieures de 0,25 °C à celles de l'année précédente. Cette hausse «équivaut à environ deux décennies de réchauffement en une seule année», selon Gregory C. Johnson, un océanographe à la NOAA interrogé par CNN.

Depuis la mi-mars 2023, les températures relevées à la surface des océans à travers le monde ont battu chaque journée un record de températures par rapport aux différentes années observées depuis 1981.

© Climate Reanalyzer

Les scientifiques ont expliqué cette hausse des températures constatées dans les océans par le réchauffement climatique d’origine humaine, en hausse constante, combiné au phénomène météorologique El Niño.

Un effet néfaste sur les coraux

Les températures élevées des océans ont des effets néfastes sur les coraux. En mars dernier, les autorités australiennes ont annoncé que la Grande Barrière de Corail d'Australie connaissait son septième épisode de blanchissement massif.

En cas de températures élevées dans l’océan, les coraux libèrent les algues de leurs tissus et perdent ainsi leur source de nourriture, les poussant parfois à mourir de faim.

Les données relayées par l'outil Coral Reef Watch de la NOAA a démontré que ce problème ne touche pas exclusivement l’Australie puisque le monde pourrait connaître dans les prochains mois un quatrième épisode de blanchissement massif des coraux.

Cette hausse de la chaleur dans les océans du globe a aussi un effet sur l’apparition d’ouragans plus violents sur la planète. «Plus l'océan est chaud, plus il y a d'énergie disponible pour alimenter les tempêtes», a synthétisé Karina von Schuckmann, une océanographe pour Mercator Ocean International en France.

D’ailleurs, les températures relevées l’an dernier ont été sans précédent dans l'Atlantique Nord, une zone océanique essentielle à la formation des ouragans.

Il est important de noter que 90% de la chaleur excédentaire produite par la combustion des énergies fossiles qui réchauffent la planète est stockée dans les océans. «Mesurer le réchauffement des océans nous permet de suivre l'état et l'évolution du réchauffement planétaire (…) L'océan est la sentinelle du réchauffement climatique», a précisé Karina von Schuckmann.

Même si le phénomène El Niño est amené à se dissiper dans les prochains mois et ainsi refroidir les températures dans les océans, la tendance observée lors de la dernière année écoulée devrait se poursuivre à long terme. D’après Gregory C. Johnson, elle devrait poursuivre en raison de la hausse continue des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.