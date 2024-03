Printemps : jusqu’à quand cette saison commencera-t-elle le 20 mars ?

À compter de ce mercredi 20 mars, le printemps a fait ses débuts dans l’Hexagone. Mais au cours de l’Histoire, la saison printanière n’a pas souvent commencé à cette date. Plus globalement, elle a toujours évolué entre le 19 et 21 mars.

Avec un ciel lumineux et des températures nettement au-dessus de la moyenne, le printemps a fait ses premiers pas dans l’Hexagone ce mercredi 20 mars. Cette saison se distingue de celle qui la précède, c’est-à-dire l’hiver, avec un radoucissement du temps, la fonte des neiges et la floraison des plantes et des arbres.

Mais le printemps est également connu pour ses variations, comme c’est le cas avec le solstice d’été. Car oui, la date du 20 mars ne figure pas dans nos calendriers et n’est même pas indiquée par les météorologues. Certes, on a souvent l’impression que le printemps commence toujours à cette date. Toutefois, cela reste… une simple impression.

En effet, l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’Observatoire de Paris a publié toutes les dates du printemps, celles-ci ayant été fixées des années à l’avance, de 1583 à 2999.

Au cours de ces 1.417 années, le printemps a commencé ou commencera le 20 mars à 1.006 reprises, rendant cette date plus fréquente. Par conséquent, pendant les années 2000, seuls 2003 et 2007 ont marqué le début de l’équinoxe le 21 mars.

Néanmoins, la prochaine fois que l’équinoxe du printemps changera de date de début sera le 19 mars 2044. La dernière fois que la saison printanière a fait son apparition à cette date remonte à… 1796, soit il y a 228 ans.

Mais pourquoi un tel décalage ? En effet, l’équinoxe de printemps correspond à l’alignement complet du soleil avec l'équateur de la Terre. Dans ce cas, la durée du jour est égale à celle de la nuit.

En parallèle, la Terre tourne autour du Soleil sur une durée de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 45 secondes. Raison pour laquelle les années bissextiles ont été mises en place afin de compenser ce retard.

Dans ce cas, quel est le lien avec le changement de date du début du printemps ? C’est exactement cet ajustement qui fait que l’équinoxe peut parfois tomber un 19 ou un 21 mars.