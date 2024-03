Earth Hour 2024 : villes participantes, programme... quels sont les enjeux de cette nouvelle édition qui se déroule ce samedi

Ce samedi 23 mars à 20h30, le WWF déploie la nouvelle édition de Earth Hour, la plus grande mobilisation mondiale pour la planète. Partout dans le monde, des milliers de monuments iconiques seront plongés symboliquement dans le noir pour mettre en avant l’importance de la protection de l'environnement.

Depuis 17 ans, le Fonds mondial de la nature (WWF) crée l'événement avec l’extinction des lumières des monuments emblématiques du monde entier. Cet acte symbolique met en avant l’importance de la protection de la nature en dédiant 60 minutes à la planète. De l'Opéra de Sydney au siège des Nations unies en passant par la Tour Eiffel, de nombreux monuments seront ainsi plongés dans l'obscurité sur l'ensemble de la planète pendant une heure ce samedi de 20h30 à 21h30 pour l'Earth Hour. L'an dernier, près de 7.000 villes de 187 pays avaient éteint leurs édifices emblématiques.

Sensibiliser au changement climatique

Le rapport de l’observatoire européen Copernicus publié en janvier 2024 révèle que 2023 a été l’année la plus chaude jamais enregistrée. Aussi, le seuil symbolique des 1,5° C prévu par l’accord de Paris a été dépassé pendant plusieurs jours. C’est dans ce contexte d’urgence environnementale que le WWF appelle les institutions, ainsi que les citoyens de chaque pays à afficher leur soutien envers la biodiversité. Une heure significative pour afficher son engagement à la protection de la biodiversité et de la planète et pour susciter une prise de conscience.

L'Earth Hour est un événement qui se définit légitimement comme une mobilisation citoyenne. Elle est apolitique et embrasse autour d'elle des citoyens de tous horizons, de toutes origines et de toutes sensibilités politiques. Tous sont unis pour une mobilisation clef : sensibiliser sur l'économie d'énergie. Tout le monde est invité personnellement à couper, chez lui, tous les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure. Chaque année, ce sont des millions de personnes qui agissent ainsi. Les résultats sont particulièrement probants : plusieurs centaines de milliers de tonnes de CO2 dans le monde sont évitées pour seulement une heure de coupure.

De nombreux édifices éteints en France

En France, de très nombreux édifices dans plusieurs villes vont se joindre au mouvement et éteindre leurs lumières pendant une heure ce samedi. C’est le cas à Paris où, entre autres, la Tour Eiffel, le Parc des Princes, le Musée du Louvre, le Petit Palais, le Sacré-Cœur, l’Hôtel de Ville, l’Académie du Climat, le Panthéon (monument et place), l’Hôtel des Invalides, la Place de la Concorde, Notre Dame de Paris, la Colonne Vendôme, la Colonnes du Trône, le Pont de Bir-Hakeim, et l’ensemble des mairies d’arrondissement seront éteintes. C’est également le cas de Radio France et de la Tour TF1.

À Bordeaux, le Grand Théâtre, la Cathédrale Saint-André, la Porte de Bourgogne, le Pont de Pierre, et la Porte Cailhau participeront à l’événement. C’est également le cas des Halles Sainte-Claire et de la Place Dubedout à Grenoble, ou encore de l’Hôtel de Ville, du Palais de la Bourse, du Théâtres des Célestins, ainsi que de 367 autres monuments emblématiques de la ville de Lyon. À Lille, ce sont entre autres la Grand Place, la préfecture et le Palais des Beaux-Arts qui éteindront leurs lumières à 20h30. Tout comme le Barrage Vauban, le pont Beatus Rhénanus et le Centre Administratif de Strasbourg.

Enfin, de nombreuses métropoles sont également très engagées à l’image de Rouen, qui comme chaque année va éteindre de très nombreux sites. C’est le cas du Musée des beaux-arts, du Pôle Muséal Beauvoisine, de l’Historial Jeanne d’Arc, de la Tour Jeanne d’Arc, du Square Verdrel, de la Place de la Calende, de la Galerie de l'Hôtel de ville de Rouen, du Parvis de l'Hôtel de ville de Rouen, du Parvis de la Cathédrale de Rouen, de la Rue Louis Ricard (quartier de l'observatoire), de l’Eglise Saint Sever, de l’Église Saint Maclou, de l’Eglise Jeanne d'Arc, ainsi que de nombreux autres sites des communes de la métropole.

Un retentissement mondial

L’événement a également un retentissement mondial. Des organisateurs du monde entier se joignent à la cause de l’Earth Hour pour montrer leur engagement. C’est notamment le cas de la Shanghai Tower, du Victoria Harbour à Hong Kong, de la tour Burj Khalifa de Dubai, de la place Rouge, des pyramides égyptiennes, de la basilique Saint-Pierre, de la Porte de Brandebourg, de Big Ben, ou encore de l’Acropole.

D'innombrables sites, monuments et bâtiments dans 180 pays, qui éteindront les uns après les autres leurs feux entre 20h30 et 21h30 heures locales, au fil des fuseaux horaires.