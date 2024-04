Changement climatique : la CEDH se prononce pour la première fois ce mardi sur la responsabilité des Etats

Ce mardi 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) doit se prononcer sur trois affaires mettant en cause plusieurs Etats, dont la France, pour leur «inaction climatique».

Les Etats peuvent-ils être considérés responsables face au changement climatique ? Ce mardi 9 avril, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) doit, pour la première fois, se positionner sur cette question. Sa décision est attendue dans trois affaires distinctes impliquant plusieurs Etats européens dont la France.

La Cour a été saisie par des requérants qui reprochent aux gouvernements leur «inaction» ou «l'insuffisance» des mesures prises contre le dérèglement climatique. D'après Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, l'enjeu réside «dans la reconnaissance d'un droit individuel et collectif à un climat aussi stable que possible, ce qui constituerait une innovation juridique importante».

Ces dossiers doivent être traités par la formation la plus solennelle de la CEDH, la Grande chambre, composée de 17 juges. Ils auront pour mission de définir la jurisprudence de la Cour sur cette thématique. Plusieurs Etats européens, dont la France, ont déjà été condamnés par leurs juridictions internes pour n'avoir pas tenu certains de leurs engagements climatiques, en matière d'émissions polluantes notamment.

Ce mardi, la CEDH pourrait considérer que cette «inaction» viole certains droits fondamentaux et contraindre les pays visés à des politiques plus ambitieuses. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, que la CEDH est chargée de faire respecter, ne contient aucune disposition explicite relative à l'environnement. Mais, à partir de son article 8, qui entérine un «droit au respect de la vie privée et familiale», la Cour a déjà déduit une obligation des Etats à maintenir un «environnement sain» dans des affaires relatives à la gestion des déchets ou des activités industrielles.

La première affaire examinée par ce tribunal international est portée par une association suisse composée de 2.500 femmes âgées de 73 ans en moyenne. Les «Aînées pour la protection du climat» accusent les autorités suisses de «manquements» en matière de protection du climat, qui «nuiraient sérieusement à leur état de santé».

La France attaquée sur ses «carences»

Le dossier français est à l'initiative de l'ancien maire de Grande-Synthe (Nord), Damien Carême. Il attaque l'Etat français pour ses «carences» qui font, selon lui, peser un risque de submersion sur cette ville bordée par la mer du Nord. En 2019, l'édile avait déjà saisi le Conseil d'Etat pour «inaction climatique» en son nom propre. La juridiction avait donné raison à la commune tout en rejetant sa demande individuelle, ce qui a conduit à cette saisine de la CEDH.

La troisième et dernière affaire est celle d'un collectif de six Portugais, âgés de 12 à 24 ans. Elle concerne les terribles incendies qui ont ravagé leur pays en 2017, mais cette requête n'est pas uniquement dirigée contre le Portugal. Elle vise également 31 autres Etats, soit tous les pays de l'Union européenne mais aussi la Norvège, la Suisse, la Turquie, le Royaume-Uni et la Russie.

Lors des deux audiences organisées courant 2023, les Etats visés par ces requêtes ont tenté de démontrer que les conditions de procédure, comme la qualité de victime des requérants ou l'épuisement des recours au niveau national, n'étaient pas respectées. Si elles ne sont pas réunies, la Cour ne pourra en effet pas se prononcer sur le fond de ces affaires.

Sachant que la jurisprudence de la CEDH s'applique aux 46 Etats signataires de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, une victoire dans une seule de ces trois affaires conduirait à une révision des législations et politiques pour tous.