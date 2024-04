Tempête Pierrick : ces 5 départements visés par une triple vigilance

La tempête Pierrick poursuit son passage sur l’Hexagone, forçant Météo-France a renforcé ses alertes. Pour cette journée de mardi, cinq départements de l’ouest et du nord sont visés par une triple vigilance.

Soyez très vigilant. Alors que la tempête Pierrick poursuit son passage sur le nord et l’ouest du pays, Météo-France a placé cinq départements en triple vigilance pour cette journée du mardi 9 avril.

Le Finistère est concerné et cumule, une vigilance orange pour vagues-submersion et deux vigilances jaunes pour vent et crues.

Plus au nord, la Seine-Maritime est visée par deux vigilances orange pour crues et vagues-submersion et une jaune pour vents.

La Somme et le Pas-de-Calais sont concernés par une vigilance orange vagues-submersion et deux vigilances jaune crues et vents.

Enfin, les Pyrénées-Atlantiques cumulent trois vigilances jaune, vent, crues et avalanches.