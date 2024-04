Tempête Pierrick : quelle est la signification des coefficients de marée ?

La tempête Pierrick balaie le nord-ouest du pays en ce mardi 9 avril, journée de grandes marées. L'occasion de rappeler la signification des coefficients de marée, utiles face à ce genre de phénomène.

Tardive pour la saison, la tempête Pierrick a fait souffler des vents violents et provoqué des crues lundi, notamment dans le Finistère. Son passage sur le nord-ouest du pays ce mardi 9 janvier n'est pas anodin puisqu'il s'agit d'une journée de grandes marées, avec des coefficients de 112 et 113.

Le coefficient de marée est un système typiquement français. Il a été créé par des hydrographes, des experts de mesures des fonds marins, des courants et des marées. Il est calculé par le Service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), au moment de la pleine mer à Brest (Finistère).

Comme une échelle de puissance

A l'image de l’échelle de Richter, qui permet de déterminer la puissance d’un séisme, les coefficients de marée servent à mesurer l'amplitude de la marée, en calculant la différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. Plus le coefficient est grand, plus la marée est importante.

Les coefficients sont compris entre 20 et 120 et découpés en six catégories. Entre 20 et 44, la marée est faible, on parle de mortes-eaux. Entre 45 et 69, il s’agit de mortes-eaux moyennes puis de 71 à 94 de petites marées de vives-eaux.

Les trois catégories suivantes correspondent à des phénomènes marins de plus grande amplitude. Ainsi, de 95 à 99 il s’agit des vives-eaux moyenne et, au-delà de 100, on parle de grandes marées. Le coefficient de 120 est réservé aux marées extraordinaires de vives-eaux dites d’équinoxe.