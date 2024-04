Vague de sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : les touristes bientôt privés de bain dans les hôtels

Depuis deux ans, les Pyrénées-Orientales font face à de fortes sécheresses durant la période estivale. La situation est inédite et force le département à prendre des mesures exceptionnelles. Ainsi, cet été, les touristes ne pourront plus profiter des baignoires des hôtels et devront se contenter de douches.

Les Pyrénées-Orientales contre-attaquent face à la sécheresse. En prévention d’un nouvel été aride, le département du sud-ouest de la France prend des mesures préventives pour économiser l’eau et réduire l’impact d’une potentielle sécheresse en 2024.

Ainsi, l’Union des métiers de l’industrie hôtelière (Umih) a signé avec la préfecture départementale une charte dans laquelle elle s’engage à supprimer les bouchons de baignoire dans les hôtels. La mesure a pour but d’empêcher les touristes de prendre des bains et de favoriser les douches pour économiser de l’eau.

En effet, une douche de 5 minutes consomme entre 60 et 80 litres d’eau contre 150 à 200 litres pour un bain. Cela peut néanmoins s’avérer inutile si la douche excède les 15 minutes puisque la consommation d’eau sera égale à celle d’un bain.

L’Umih s’est également engagé à supprimer les bacs à glaçons qui servent à rafraîchir le vin, le champagne ou tout simplement l’eau. En effet, une fois fondue, l’eau ne peut être réutilisée pour des questions d’hygiènes et éviter que les glaçons de bacs ne soient servis en seconde main dans les boissons. Hôtels et Restaurants useront donc de plaques rafraichissantes réutilisables.

Pour les établissements disposant de piscines, ces dernières devront être bâchées la nuit pour éviter l’évaporation nocturne.