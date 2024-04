Voici les fruits et légumes qui contiennent le plus de «polluants éternels»

Certains fruits et légumes consommés tous les jours sont fortement touchés par la présence des composés perfluorés, plus communément appelés «PFAS» ou «polluants éternels», en raison de la forte présence dans leur composition de matières transformées, pouvant mettre des millénaires à se décomposer.

Ustensiles de cuisine, emballages alimentaires, les «PFAS» sont partout, y compris dans ce que l’on mange. En effet, une étude réalisée par le comité consultatif sur les résidus de pesticides du ministère britannique de l'Environnement (PRiF), et révélée par le journal The Independent, a indiqué que de nombreux fruits et légumes contenaient une charge importante de «polluants éternels».

Pour rappel, ces dits «polluants éternels» désignent des substances chimiques pouvant résister à la décomposition naturelle et à l’écosystème pendant de très longues périodes, créant d’importants troubles environnementaux et sanitaires.

Ainsi, selon cette étude du (PRiF), 95% des 120 échantillons de fraises analysés étaient chargés de résidus de pesticides, qui contenaient des composés perfluorés. Les résultats sont également alarmants en ce qui concerne le raisin, avec 61% des échantillons de touchés, les cerises (56%), les épinards (42%) et les tomates (38%). En parallèle, ces recherches ont indiqué que 1,8% des échantillons examinés contenaient un résidu de pesticides supérieur au niveau légal.

Les ONG alertent

Selon plusieurs ONG, la présence de pesticides contenant ces substances chimiques a explosé entre 2011 et 2021 dans les fruits et légumes consommés en Europe, notamment dans les fruits d'été.

Selon une analyse des données officielles des programmes nationaux de surveillance des résidus de pesticides dans les aliments des Etats membres menées sur 278.516 échantillons de fruits et légumes, le volume de fruits contaminés par des résidus PFAS a cru de 220% entre 2011 et 2021.

Au cours de cette période, en moyennes 11,2% des fruits examinés contenait des résidus d'au moins un PFAS. Et en 2021, «en moyenne un quart des fruits cultivés au niveau national» dans l'UE ont été touchés par une contamination aux PFAS.

En France,12,2% des fruits et 8% des légumes étudiés contenaient des traces d’au moins un PFAS sur la période allant de 2011 à 2021.