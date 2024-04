Météo : qu’est-ce qu’une «goutte froide», ce phénomène qui va traverser la France samedi ?

À l'heure où les conditions météo demeurent instables sur une partie de la France, des perturbations, provoquées par ce que l’on appelle «une goutte froide», sont attendues durant la journée engendrant de violents orages et des pluies incessantes.

Depuis le début de la semaine, le temps semble être frais mais globalement peu pluvieux. Mais à l’approche du week-end, Météo-France prévoit une nouvelle dégradation orageuse durant la journée du samedi 27 avril prochain.

Celle-ci sera formée sur l’ouest du pays. Elle se décalera vers le centre de la France, en fin d’après-midi, tout en s’intensifiant. Cette perturbation, caractérisée par de violents orages et des pluies incessantes, est en effet provoquée par ce que l’on appelle «une goutte froide».

«En altitude, on a une zone de goutte froide, c’est une zone de basse pression en altitude et de températures assez basses, qui amène pas mal de pluies. Cette perturbation est suivie par un ciel de traîne», une zone de mauvais temps alliant pluie et vents forts, a expliqué Météo-France à CNEWS.

Concrètement, une goutte froide est une poche d'air froid qui apparaît à plus de 5.000 mètres d'altitude et peut s'étendre entre quelques dizaines et un millier de kilomètres.

Lorsqu'elle se positionne sur une zone géographique, sa masse d'air froid va alors venir déstabiliser la masse d'air qui se trouve au sol. Ce «conflit» provoque souvent un temps perturbé, avec des averses, parfois composées de grésil jusqu’au sol, associées à de fortes rafales de vent.

Un phénomène difficile à prévoir

Par conséquent, lors d'un croisement entre les masses d'air en altitude, où la température avoisine les -15 à - 20°C, et les masses d'air au sol, qui peuvent varier entre 20 et 25°C, l'arrivée d'averses est accélérée. Et ces dernières sont souvent accompagnées de fortes rafales de vent.

Ce «choc» peut également générer des remontées d’air plus doux et plus humide en provenance de Méditerranée.

Néanmoins, d'après Météo France, il est parfois difficile de prévoir les «gouttes froides». «La trajectoire de ces systèmes isolés, qui pilotent la circulation générale, est parfois difficile à appréhender par les modèles météorologiques, ce qui rend la prévision du temps sensible difficile», a expliqué le service météorologique français.