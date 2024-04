Météo : orages, fortes pluies... A quel temps faut-il s'attendre ce week-end ?

Si certains espéraient un retour des beaux jours, ils vont être déçus. Le week-end qui s’annonce va à nouveau prendre des allures automnales selon les prévisions de Météo-France.

En avril ne te découvre pas d’un fil, le dicton dit une fois de plus vrai. Selon les prévisions de Météo-France, pour ce dernier week-end du mois, les températures clémentes et le beau temps ne seront pas aux rendez-vous dans l’Hexagone.

Le week-end commencera par un samedi 27 avril plongé dans la grisaille, la pluie et même les orages. Ainsi, le mercure sera compris entre 7° C et 14° C dans la matinée avec une moitié nord plus fraîche. Dans l’après-midi l’atmosphère va se réchauffer avec des températures variant de 11° C à 21° C. La minimale sera enregistrée à Alençon et la maximale à Ajaccio.

De la pluie est prévue sur la quasi-totalité du territoire ce samedi à l’exception de la pointe est du pays et de la Corse. Dans la soirée des orages sont à prévoir dans le centre et dans le sud-ouest.

Un dimanche pluvieux mais ensoleillé

Les températures devraient rester fraîches ce dimanche 28 avril. Des températures comprises entre 7° C et 16° C dans la matinée selon Météo-France et osciller entre 12° C et 24° C dans l’après-midi. La minimale sera enregistrée à Belfort et la maximale une nouvelle fois à Ajaccio.

Si la journée de dimanche promet d’être plus ensoleillée, elle sera cependant très humide. La pluie sera présente en Bretagne et en Normandie, dans le nord du pays ainsi que sur la façade est. Le centre et le sud-ouest du territoire seront pour leur part ensoleillés.