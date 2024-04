Météo : quel sera le jour le plus froid de la semaine ?

Une baisse des températures est attendue sur l'ensemble de la France pour cette semaine de transition entre le mois d'avril et de mai. Un jour particulier de la semaine devrait cependant être marqué par des températures plus fraîches.

L’Hexagone va connaître une semaine plutôt agitée et le thermomètre en subira les conséquences. Pour cette semaine marquée par le 1er mai, la France va connaître un important épisode pluvieux, selon les prévisions de Météo France.

En ce qui concerne les températures, elles seront légèrement en-dessous des moyennes de saison. Mais la journée du jeudi 2 mai sera particulièrement marquée par une baisse généralisée des températures sur l’ensemble du pays.

Une hausse des températures attendue ce week-end

D’après les prévisions, les températures devraient aller de 8° C, à Belfort, à 17° C du côté de Montpellier en fin de journée. À Paris, les températures tourneront aux alentours de 14° C.

D’après les données du service de météorologie, ces températures sont 4 à 5° C inférieures aux moyennes de saison sur cette période.

La fin de semaine devrait être plus clémente, avec une hausse des températures prévue le week-end et le cap des 25° C potentiellement franchi ce dimanche 5 mai.