«C'est l'oiseau du siècle» : un volatile extrêmement rare photographié aux Etats-Unis 

Alors qu’il prenait des photos des chutes d'eau du Hug Point State Recreation Site dans l’Oregon (Etats-Unis), un photographe a accidentellement pris un cliché d'une espèce d’oiseau en théorie impossible à observer en Amérique du Nord.

C'est peut-être la photo d'une vie. Il y a une semaine, un photographe amateur a capturé l'image d'un monticole bleu ou merle bleu, une espèce d’oiseau rarement observable en Amérique du Nord. Un événement qui a mis la communauté des observateurs en émoi, qualifiant le volatile d’«oiseau du siècle».

«C’est extrêmement rare», a déclaré à Fox News Brodie Cass Talbott, professeur et spécialiste au sein de la Bird Alliance of Oregon, une organisation pour la préservation de l’environnement. «C’est d’autant plus rare que c’est le premier à être photographié aux Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Avant aujourd’hui, le volatile aurait déjà été observé en 1994, en Colombie-Britannique, mais selon la Bird Alliance of Oregon, l’American Birding Association a estimé que trop de doutes planaient autour de l’origine de ce dernier.

Meet one of Oregon's rarest birds in its history to date - the Blue Rock Thrush. Vancouver resident Michael Sanchez unknowingly captured ground-breaking photos of this very rare bird near Hug Point State Park last Sunday at dawn.





