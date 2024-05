Moustiques : voici les 7 plantes à mettre sur son balcon ou sa terrasse pour les éloigner

Une fois la belle saison installée, les moustiques deviennent l’ennemi numéro un. Bonne nouvelle, il existe des plantes qui permettent d’éloigner ces invités non désirés. Voici les 7 plantes à mettre sur son balcon ou sa terrasse qui ont un effet répulsif naturel contre les moustiques.

Une solution miracle. Parce que leurs piqûres peuvent provoquer de vives démangeaisons, des boutons ou des maladies et que leurs ailes pouvant battre jusqu’à 700 fois par seconde provoquent un bourdonnement incessant, les moustiques sont redoutés dès que les beaux jours apparaissent.

Pour se protéger, les méthodes les plus utilisées sont les répulsifs en spray, les bracelets ou encore les diffuseurs électriques. Autre solution moins connue mais tout aussi efficace : les plantes.

De nombreuses plantes ont un effet répulsif qui éloignent les moustiques. En plus d’être efficaces, elles sont surtout 100% sans danger pour la planète. Sept plantes sont particulièrement recommandées pour son balcon ou sa terrasse afin d'éloigner les moustiques.

la citronnelle

Les plantes citronnées l’emportent sur les moustiques. L’idéal est de les associer. Citronnelle, thym citronné, verveine citronnelle ou encore mélisse citronnelle, le choix est large. En plus de faire fuir les moustiques, elles sublimeront vos préparations aussi bien sucrées que salées. Ces plantes ont aussi bien leur place dans un massif de fleurs qu’en pot sur le rebord d’un balcon.

La lavande

Si par son odeur et sa couleur, la lavande attire le papillon, les abeilles et les bourdons, elle est en revanche un bouclier efficace contre les moustiques. En plus de dégager une bonne odeur, elle orne de sa couleur éclatante aussi bien un jardin qu’une petite terrasse.

La menthe poivrée

Par son odeur forte, elle fait fuir aussi bien les moustiques que d’autres insectes comme les guêpes, les fourmis, les araignées et les mouches. Attention : cette plante aromatique a tendance à s'étaler, l’idéal est donc de la planter en pot. En plus d’avoir des vertus d'insectifuge naturel, elle comporte de nombreux bienfaits pour la santé et se consomme d’ailleurs très bien en tisane et se glisse parfaitement dans un cocktail.

Le tabac d'ornement (Nicotiana)

Le tabac d'ornement, en pot ou en massif, a une odeur très reconnaissable qui gagne en intensité le soir venu à l’heure où les moustiques aiment perturber les sommeils.

Le népéta, une des plus efficaces

Si les chats en raffolent, les moustiques quant à eux ne peuvent la supporter. Plante rustique de la famille des lamiacées, le népéta pousse aussi bien au soleil qu'à l'ombre. Elle est une des plantes les plus efficaces utilisées pour éloigner les moustiques.

le romarin

Le romarin est une herbe aromatique à l'odeur merveilleuse. S’il est utilisé avec la main lourde en cuisine, les moustiques ne supportent pas son odeur. Le romarin assurera un été tranquille sans moustique et un régal dans l’assiette.

Le pélargonium odorant

Si elle semble magnifique en jardinière, elle est en réalité une arme contre les moustiques. Comme d'autres plantes de la famille des géraniacées, le pélargonium repousse efficacement les moustiques.