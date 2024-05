Puy-de-Dôme : une manifestation prévue samedi contre un projet de gigabassines met les autorités à cran

Ce mercredi, la préfecture du Puy-de-Dôme a dévoilé des mesures de sécurité renforcées visant à prévenir tout désordre public lors d'une manifestation prévue ce samedi au sud-est de Clermont-Ferrand contre un projet de gigabassines.

Plus d'un an après les violents affrontements survenus lors de la mobilisation contre les mégabassines de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), un collectif militant prévoit une «randonnée festive et engagée pour la préservation de l'eau» contre un projet de gigabassine. La préfecture a émis, ce mercredi 7 mai, plusieurs arrêtés afin de superviser la manifestation.

La préfecture, qui prévoit entre 2.000 et 3.000 manifestants, dont des groupes radicaux, a défini «tout le périmètre» dans lequel les organisateurs souhaitent marcher, autour des communes de Chignat, Bouzel et Billom, a déclaré lors d'un point-presse le préfet Joël Mathurin.

En revanche, elle interdit, de 8 h à 22 h «tout rassemblement sur le territoire de Clermont-Ferrand et sur la partie nord-est du département du Puy-de-Dôme délimitée par les autoroutes A71 et A89».

contre la création de réservoirs géants d'eau

Au cœur du débat se trouve la création de deux réservoirs d'eau, l'un de 14 hectares et l'autre de 18 hectares, destinés à irriguer 800 hectares de terres agricoles, abritant 36 exploitations dans la plaine de la Limagne. Cette région abrite également Limagrain, le quatrième plus grand semencier au monde.

Ces projets n'ont pas encore été officiellement approuvés, mais ils rencontrent déjà une forte opposition de la part des défenseurs de l'environnement. La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier et des députées LFI dont Mathilde Panot ont annoncé leur présence.

D'autres restrictions sont en vigueur depuis lundi et resteront en place jusqu'à dimanche midi. Elles incluent l'interdiction de porter ou de transporter des armes de toute nature sans motif légitime, ainsi que des munitions et des objets pouvant être utilisés comme armes. De plus, les produits inflammables, chimiques ou explosifs sont également interdits.