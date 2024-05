Frelons asiatiques : voici pourquoi il ne faut surtout pas les tuer

Alors que l’été approche, les frelons asiatiques sont déjà de retour. Redoutables et redoutés, ils sont en général attirés par la nourriture ou le sucre, comme la plupart des insectes. Mais bien que gênants, il faut absolument éviter de les tuer.

Ce n’est pas l’envie qui manque. Gêné par un frêlon asiatique, vous pouvez vite perdre patience et vouloir le tuer. Pourtant, cela est fortement déconseillé.

Arrivé en France il y a vingt ans, le frelon asiatique a été déclaré parmi les espèces envahissantes et préoccupantes par l’Union Européenne. Le Sénat a d’ailleurs adopté à l’unanimité une proposition de loi, le 11 avril dernier, qui a pour objectif de limiter la prolifération de cet insecte, qui est une espèce toxique considéréé comme un danger sanitaire, et préjudiciable à la filière apicole, à l’arboriculture et à la biodiviersité ».

C’est dire si le problème est pris au sérieux par les autorités et institutions de l’Hexagone.

La raison pour laquelle il ne faut pas tuer un frelon asiatique est simple. Lorsqu’un membre de cette espèce meurt ou se trouve en danger, il libère des signaux ou substances odorantes, ce qui attire ses semblables. Ainsi, vous risquez de vous retrouver en présence que de nombreux autres frelons asiatiques alors que vous ne vouliez vous en séparer que d’un seul.

des techniques existent pour les limiter

Alors qu’il est présent sur l’ensemble du territoire français, connaître quelques techniques pour pouvoir se débarrasser de cet espèce peut s’avérer utile.

Ainsi, vous pouvez brûler du thym, ou encore disposer du marc de café à l’endroit où vous souhaitez que les frelons asiatiques partent. Au delà de ces solutions naturelles, un insecticide peut également faire l’affaire pour éloigner les frelons asiatiques.

Vous pouvez également acheter des pièges que vous pouvez trouver sur Internet. Il existe des indications pour vous guider.