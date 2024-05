Voici les 5 pays où les réserves d'uranium sont les plus importantes en 2024

Selon le rapport annuel de l'Institut fédéral allemand de géosciences et de ressources naturelles (BGR) paru en février 2024, ces cinq nations détiennent près de 60% des ressources mondiales d’uranium exploitables.

Une ressource essentielle pour de nombreux pays. En France, le nucléaire est la première source de consommation et de production d’électricité. En 2021, le ministère de la Transition énergétique avait indiqué à CheckNews que l’Australie, le Kazakhstan et le Niger étaient les premiers fournisseurs des centrales de l’Hexagone.

Selon un rapport annuel de l'Institut fédéral allemand de géosciences et de ressources naturelles (BGR) paru en février 2024, les deux premiers figurent toujours en tête des cinq pays qui détiennent près de 80% des ressources mondiales d’uranium identifiées et exploitables. À cela, s’ajoute un coût d’extraction compétitif inférieur à 260 dollars par kilogramme.

La Namibie

Tout comme l’or, le zinc, le diamant ou le cuivre, l’uranium fait partie des piliers de l’économie nationale. En effet, la Namibie est depuis quelques années l’un des principaux fournisseurs de ce minerai, représentant 7,4% des réserves à l’échelle internationale.

En novembre dernier, le directeur général de l'AIEA (Agence internationale de l'énergie atomique), Rafael Mariano Grossi avait même annoncé à l'occasion de l'ouverture de la cinquième édition du Salon international du nucléaire civil (World nuclear exhibition) que la Namibie et plus d’une douzaine de pays commenceront à produire de l'électricité d'origine nucléaire.

Le Kazakhstan

Grande comme cinq fois la France, cette nation d’Asie centrale est l’un des principaux fournisseurs d’uranium des centrales de l’Hexagone. Avec 8,3% des réserves mondiales, il est l’un des acteurs majeurs de l’industrie.

Le Canada

Contrairement aux deux précédents pays, le Canada destine aussi sa production à la consommation. Avec l’Australie et le Kazakhstan, le pays d’Amérique du Nord cumule près de la moitié des réserves mondiales. Il dispose en effet de 8,7% des réserves.

La Russie

Si le pays dispose de 9,5% des réserves en uranium, ce dernier est le premier producteur mondial d’uranium enrichi, un procédé qui consiste à augmenter la proportion d'isotope fissile de la matière première, avec 40% du marché. Depuis l’invasion russe en Ukraine, la dépendance de la France à l’uranium russe avait été dévoilée.

D’après un rapport de Greenpeace «la livraison par la Russie d’un tiers de l’uranium enrichi est nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires françaises pendant un an.» L’organisation a ajouté qu’en 2022 «près de la moitié de l’uranium naturel importé en France provenait du Kazakhstan et d’Ouzbékistan», pays dont la production passerait par Rosatom «qui contrôle le transport de toutes les matières nucléaires transitant sur le sol russe».

L’Australie

Grâce à ses plus de 1,7 million de tonnes d’uranium, l’Australie représente environ 29,2 % des réserves mondiales. Selon l’Observatoire Économique, le pays détient les plus importantes réserves au monde de plusieurs minerais tels que le nickel, le zinc, le plomb et le sable. «L'industrie minière est en croissance avec des recettes qui se sont élevées à 298,4 milliards d’euros en 2022».