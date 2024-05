Il doit payer près de 55.000 euros pour avoir circulé dans une zone à faibles émissions avec une camionnette non conforme

Un chauffeur de camionnette a reçu l'équivalent de 55.000 euros d'amende pour avoir circulé dans une zone à faibles émissions de la ville de Bradford en Angleterre.

Drôle de surprise. Dale D'Agostino, 42 ans, a reçu 317 avis de pénalité pour avoir conduit sa camionnette Volkswagen Caravelle de 12 ans dans la zone à faibles émissions de Bradford. Des contraventions qui cumulent à quelque 55.000 euros pour avoir circulé dans la zone à faibles émission de cette ville située dans le Yorkshire de l'Ouest en Angleterre.

Et pour cause, les contraventions ont été envoyées à son ancienne adresse. Il n’en a eu connaissance qu’en mettant à jour le carnet de bord de sa camionnette en mars, a révélé le Daily Mail, vendredi 17 mai.

Et l'homme d'affaires dit qu'il n'a aucune idée de la façon dont il va payer les énormes amendes, qui pourraient l'obliger à vendre ses actifs ou à s'endetter : «Je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir réunir une telle somme. Qu'est ce que je vais faire ? Pourquoi ces contraventions n'ont-elles pas été appliquées pour que je puisse les traiter plus tôt ?»

Zone à faibles émissions introduite en 2022

Dale D'Agostino a déjà fait appel des ses amendes, en vain. « J'ai parlé avec le Conseil et ils veulent que tous soient payés. J'ai fait appel et j'ai présenté toutes les informations, mais elles ont été rejetées.»

La zone à faibles émissions de Bradford a été introduite en septembre 2022. Les véhicules non conformes doivent payer une amende de 10 euros par jour. Cette redevance exclut toutes les voitures particulières et les motos, qu'elles soient ou non utilisées à des fins professionnelles.

Un porte-parole du Conseil de Bradford a déclaré qu'il incombait à l'automobiliste de vérifier son véhicule et de payer tous les frais. «Il est de la responsabilité légale du conducteur de s'assurer qu'il maintienne à jour les détails de son véhicule et son adresse actuelle.» Ce cas, extrême, pourrait ne pas être le seul concerné par cette nouvelle règlementation.