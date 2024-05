Météo : quand le beau temps va-t-il enfin s’installer ?

À l’heure où une nouvelle perturbation circule sur le nord de la France ce mardi 28 mai, la pluie et le temps frais restent toujours en place dans l’Hexagone. Néanmoins, une amélioration des conditions météorologiques est prévue durant les prochains jours.

C’est une question que des millions de Français se posent. À quelques jours de l’entrée officieuse de l’été, avec l’été météorologique le 1er juin prochain, le ciel grisâtre empêche une grande partie des Français d’admirer les derniers rayons du soleil printanier. En raison d’une goutte froide, les jours se succèdent et se ressemblent, avec des journées parfois pluvieuses mais souvent nuageuses.

Ce mauvais temps devrait rester en place jusqu’au samedi 1er juin prochain, notamment en région parisienne. «On aura de la pluie ou des averses quotidiennement, en quantité variable, en Île-de-France», a indiqué Météo-France, ce mardi 28 mai, à CNEWS.

Néanmoins, une amélioration des conditions météorologiques est prévue à compter du dimanche 2 juin. En effet, Météo-France prévoit le retour «d’un temps sec et progressivement plus doux».

«À partir de dimanche, et en début de semaine prochaine, on attend une amélioration, avec le retour d’un temps sec. On devrait enregistrer également des températures en hausse. Celles-ci vont atteindre les moyennes saisonnières, voire les dépasser un peu. On aura un temps beaucoup plus agréable», a expliqué Météo-France, interrogé par nos soins.

Concernant la durabilité de ce beau temps, l’institut national de météorologie précise qu’«il est trop tôt pour l’affirmer» puisqu’il existe beaucoup d’incertitudes sur la météo du milieu de la semaine prochaine.

Entre 2023 et 2024, un contexte différent, des températures différentes

«On est à ce que l’on appelle l’horizon météorologique», a dit Météo-France. Ces conditions ne permettent pas en effet de faire des prévisions météorologiques avec certitude. «Cela devient compliqué, voire impossible, de dire quel temps il va faire. Il n’est toutefois pas exclu que le temps se redégrade en milieu de semaine prochaine», a poursuivi l’institut météorologie.

À noter quand même qu’il y a un an, soit le 28 mai 2023, on enregistrait le jour le plus chaud du mois de mai à Paris. «Il faisait 27,5 °C. Les conditions météorologiques étaient assez radicalement différentes», a rappelé Météo-France.

Cependant, cela n’a rien d’anormal puisqu’en effet, en météorologie, le temps fluctue toujours. La chaleur du mois de mai 2023 avait, à l’époque, impacté les températures du mois de juin 2023.

«On avait enregistré le mois de juin le plus chaud depuis le début des relevés à la station du Parc Montsouris à Paris. On était dans un autre contexte. Aujourd’hui, on a un temps qui va certainement s’améliorer durant les prochains jours. Mais, on n’est pas sûrs que cela va être durable», a conclu Météo-France.