Près de 10 millions de Franciliens sont exposés à des pollutions sonores et atmosphériques dangereuses

La première cartographie air-bruit réalisée conjointement par Airparif et Bruitparif présentée ce mardi 28 mai a démontré que 80 % des Franciliens, soit 9,7 millions de personnes, sont exposés à des pollutions sonores et atmosphériques qui «excèdent fortement» les recommandations de l’OMS.

Des chiffres alarmants à deux mois des JO 2024. D’après le premier rapport conjoint entre Bruitparif et Airparif relayé ce mardi, 9,7 millions de Franciliens, soit 80 % de la population d’Île-de-France, sont concernés par une exposition aux pollutions sonores et atmosphériques à des niveaux qui «excèdent fortement les recommandations de l’OMS».

487 communes, soit 38% des villes d’Ile-de-France, ont sur leur sol «plus de la moitié de leur population exposée à une qualité de l'air dégradée et à des niveaux importants de bruit».

Les municipalités les plus exposées aux pollutions sonores et atmosphériques sont situées à Paris et en petite couronne, mais aussi près des aéroports et des grands axes routiers, notamment le périphérique parisien.

A l’inverse, 316 collectivités de la région ont des niveaux de pollution de l’air et du bruit proches des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. Les zones les plus préservées de cette double pollution sont celles situées en dehors de l’agglomération parisienne, mais aussi les bois de Vincennes et de Boulogne.

Deux pollutions à l’origine de divers effets néfastes sur la santé

Responsable de 7.900 décès prématurés par an en Île-de-France selon la dernière étude d’Airparif sur le sujet en 2022, la pollution de l’air favorise le développement du diabète, de maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires et du cancer du poumon. Cette dernière a donc une incidence sur la hausse de la mortalité et la baisse de l’espérance de vie en France.

La région Île-de-France a dépensé 43 milliards d’euros ces dernières années pour lutter contre la pollution sonore, selon la dernière enquête Bruitparif sur la question en 2021. Cette pollution génère de la gêne et des perturbations du sommeil, tout en augmentant le risque de développer des maladies cardiovasculaires ou du diabète.