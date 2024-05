Yvelines : plusieurs écoles récompensées après un jeu-concours destiné à sensibiliser les jeunes à la protection des oiseaux

Après trois mois de compétition, l’association Yvelines environnement a récompensé les jeunes gagnants de son jeu-concours destiné à sensibiliser les écoliers à la protection des oiseaux.

L’observation, l’apprentissage et le jeu au service de la sensibilisation à l’environnement. Plusieurs écoles des Yvelines ont participé à un jeu-concours organisé par l’association Yvelines Environnement.

Consacré cette année aux oiseaux, le concours visait à encourager les enfants et les jeunes à aiguiser leur sens de l’observation dans les parcs et jardins yvelinois, afin d’y apercevoir et appréhender toutes les variétés de volatiles y nichant.

Trois prix ont ainsi été décernés par âge, pour les participants individuels, et par niveau, pour les classes, les accueils de loisirs et les instituts.

«Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à notre jeu-concours, et nous vous en remercions sincèrement», s’est félicitée Christine-Françoise Jeanneret, présidente de l’association organisatrice.

Les œuvres distinguées exposées à Rambouillet

Les grands vainqueurs du concours, parrainé par le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, ainsi que le ministère des Solidarités et des Familles, se sont vu offrir des livres, ainsi que des sorties pédagogiques en pleine nature, pour en apprendre encore davantage sur les oiseaux et la biodiversité.

L’association Yvelines Environnement a annoncé une exposition des œuvres primées, à la Bergerie nationale de Rambouillet, du 6 juillet au 1er septembre.

Yvelines environnement [DR]

Organisé depuis plusieurs années, le jeu-concours est présenté comme «un véritable projet éducatif et culturel concret, ayant pour but de responsabiliser les jeunes et les adultes en leur proposant une meilleure connaissance de leur environnement tout en nourrissant leur envie de le protéger et de le conserver au mieux, ensemble».