Réchauffement climatique : un rapport dénonce l'impact inquiétant des SUV

Une étude de l'Agence internationale de l'énergie tire la sonette d'alarme en dévoilant que le nombre de ventes de véhicule SUV représente 50% des ventes de voitures. Elles seraient responsables de l'émission d'un milliard de tonnes de CO2.

Les SUV, premiers pollueurs mondiaux ? Une étude de l’Agence internationale de l'énergie dresse un bilan alarmant de l’impact des SUV (véhicules utilitaires sportifs) sur les émission de CO2 et remarque qu'ils représentent pour la première fois plus de 50% des ventes de voitures. L’ensemble des SUV de la planète polluerait davantage que l’ensemble du Japon ou de l’Allemagne. «Il y avait plus de 360 millions de SUV en circulation sur les routes du monde en 2023. À eux seuls, ils ont été responsables de l’émission de 1 milliard de tonnes de CO2, soit une hausse de 10 % environ par rapport à 2022», indique de son côté The Guardian.

L’étude détaille les caractéristiques des véhicules SUV et note leurs différences avec les engins plus traditionnels. «Les SUV pèsent 200 à 300 kg de plus qu'une voiture moyenne de taille moyenne et occupent généralement près de 0,3 m 2 de plus d'espace, émettant environ 20 % d'émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ) supplémentaires», apprend-on. Dans les pays les plus riches de la planète, 20 millions de SUV neufs ont été vendus l’année passée.

Une affaire de gros chiffres et une remise en question modérée

Si la place des SUV est toujours aussi importante malgré les contre-indications, c'est avant tout pour une affaire de rentabilité d'après James Nix, du groupe de réflexion Transport and Environment (T&E). «Les constructeurs automobiles en quête de marges plus élevées ne connaissent qu'une seule direction : plus gros et plus lourd. Les nouvelles voitures deviennent de plus en plus larges chaque année et sont en passe de devenir aussi larges que les bus et les camions. L’Europe suivra le chemin de l’Amérique du Nord à moins que les législateurs n’interviennent en limitant la largeur de l’UE et en imposant des taxes nationales et des frais de stationnement qui découragent les gros SUV», déclare-t-il au Guardian. Dans l’Hexagone, les ventes de SUV ont été multipliées par 7 en dix ans, alerte l'association WWF France sur son site internet.

L’AIE déplore que les efforts effectués par l’industrie pour développer des véhicules moins polluants «au cours des dernières décennies» soient largement annulés par l’utilisation massive des SUV. The Guardian rappelle que des pays comme la Norvège, l’Irlande et la France (en référence à la politique d’Anne Hidalgo à Paris), font des efforts pour augmenter le prix de stationnement des SUV et freiner leur circulation. Au contraire, le Royaume-Uni serait l’un des espaces les plus favorables à la circulation des SUV. Le maire de Londres, Sadiq Khan, avait promis d’observer le cas de Paris pour s'en inspirer, rappelle toujours The Guardian.