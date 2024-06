Météo : 30 °C à Gap, 29 °C à Toulouse... Où fera-t-il le plus chaud ce week-end ?

Après un mois de mai aux températures en dents de scie, la chaleur semble s’installer plus durablement en ce début juin. Météo-France prévoit un week-end chaud, mais parfois pluvieux et orageux pour les moins chanceux.

De la chaleur mais des orages. Ces 8 et 9 juin, les températures vont à nouveau être hautes sur tout le territoire. Malheureusement, Météo-France prévoit de la pluie et des orages dans la partie sud du pays.

Samedi, les températures les plus hautes seront enregistrées à Ajaccio et Gap avec 30 °C. Néanmoins, si le soleil sera de la partie en Corse, les Hautes-Alpes seront sous la pluie. Les 29 °C doivent être atteints à Montélimar, Bourg-Saint-Maurice et Toulouse mais là encore les nuages viendront ternir le beau temps et des orages sont attendus en Savoie. Strasbourg profitera même de 25 °C l'après-midi.

Les minimales seront atteintes pour les habitants de Cherbourg-Octeville (16 °C) et ceux de Brest, Amiens et Lille (18 °C). Cependant, si les températures y seront moins élevées, le soleil doit briller.

Ce dimanche 9 juin, Météo-France prévoit une légère baisse des températures. Encore une fois, les maximales seront atteintes à Ajaccio, Bourg-Saint-Maurice et Gap avec 26 °C cependant, pluie et orage sont à prévoir.

La partie nord du pays doit être épargnée par la pluie et les orages selon Météo-France mais les températures n’excèderont pas les 21 °C.