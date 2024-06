Sécheresse, crues... Comment les routes de France, autrefois exemplaires, se dégradent lourdement

Malgré les millions d'euros investis, les voiries françaises se dégradent au fil des années. Les effets des tempêtes, des crues et même la sécheresse sont responsables du déclin de la qualité des infrastructures routières. En 2012, la France était pourtant placée en tête des pays possédant les routes les mieux entretenues.

Nids-de-poule, crevasses, bitume dégradé, chaussées déformées ou encore routes fermées, les voiries françaises sont sujettes à de multiples problèmes. Selon les informations du site Turbo, 10% des routes départementales et 20% des routes communales sont considérées en mauvais état, dues aux dégradations de la chaussée. Un chiffre en constance augmentation en raison du manque de moyens mis en œuvre mais, aussi et surtout, des phénomènes climatiques.

En août 2023, un éboulement en vallée de Maurienne avait coupé une voie ferrée, une route départementale et une autoroute : 15.000 m3 de rochers étaient tombés à cause de fortes pluies juste après un épisode caniculaire, illustrant la fragilité des infrastructures face aux événements météo extrêmes. Lorsqu’une route doit fermer, les impacts socio-économiques peuvent être considérables.

1,1 million de kilomètres de réseau

Les crues exceptionnelles qui ont frappé le Pas-de-Calais, douché par des pluies diluviennes à plusieurs reprises cet hiver, ont coupé et endommagé jusqu’à 10% des routes du département. Ailleurs en France, les précipitations abondantes ont coupé plusieurs axes cet hiver à cause de glissements de terrain à Nice, en Dordogne, dans le Cantal ou le Calvados.

A plusieurs reprises, les routes, dont des morceaux de chaussées se sont écroulés, ont dû fermer plusieurs semaines, isolant certains hameaux. Depuis plusieurs années, le Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) œuvre pour l’adaptation des territoires au changement climatique.

Pour Pascal Berteaud, DG du Cerema, il est plus que jamais l’heure de lancer l’adaptation des #territoires au réchauffement climatique.



le rapport 2019 sur la compétitivité internationale The Global Competitiveness Report publié par le Forum économique mondial, la France occupe désormais la 18e place du classement mondial en termes de qualité des infrastructures routières. En 2012, elle était première, signe d'un déclin.

Avec près de 1,1 million de kilomètres de réseau, la route est la «colonne vertébrale» des transports en France, loin devant le train et ses 33.000 kilomètres de voies ferrées. Environ 75% des trajets domicile-travail s’effectuent en voiture, par la route, rappelle l'AFP. Si les pluies et les crues constituent les principales menaces, des amplitudes de température plus grandes réduisent la durée de vie des routes, affirme l’Idrrim (Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité).

22 milliards d’euros d’investissements à réaliser entre 2035 et 2050

Autre phénomène menaçant, la sécheresse qui fissure et déforme les chaussées. La subversion marine est une autre inquiétude majeure : 1.765 kilomètres de routes structurantes sont menacées par l’érosion côtière en raison de la montée du niveau de la mer d’ici à 2100, d’après une étude du Cerema parue début avril.

Région particulièrement concernée : le bassin méditerranéen est considéré comme un «hotspot» du changement climatique. De nombreuses réparations sont menées par les communes, les départements, mais cela reste insuffisant pour améliorer l'état des routes. Le désengagement de l'Etat, dont u n audit publié il y a six ans pointe du doigt un «sous-investissement» entre 2007 et 2017, pourrait aussi expliquer ce déclin.

L’adaptation s’impose de plus en plus à l’agenda des élus locaux – seuls 20.000 kilomètres de route relèvent du réseau national. D’où l’idée d’établir un diagnostic précis des priorités en fonction des conséquences du réchauffement climatique. D’après un rapport du cabinet Carbone 4 de 2021, les routes exigeraient 22 milliards d’euros d’investissements curatifs à réaliser entre 2035 et 2050. L'amélioration des routes françaises n'est pas pour demain.