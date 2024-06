Poisson à tête de serpent : qu'est-ce que le channa argus, qui risque d'envahir l'Europe ?

Détecté au centre des États-Unis depuis le mois de mai, le channa argus, autrement connu sous le nom de «poisson à tête de serpent», est une espèce envahissante, qui inquiète les autorités.

Forme de chimère des temps moderne, le channa argus, ou «poisson à tête de serpent», est une espèce de poisson carnivore, considérée comme invasive. Un nouveau spécimen a été détecté à la fin du mois de mai aux Etats-Unis, dans l’Etat du Missouri (centre du pays), mais est initialement originaire d'Asie.

Dans une note publiée le 31 mai dernier et repérée par Sciences et Avenir, le Département de Conservation du Missouri (MDC) a indiqué avoir enregistré un quatrième poisson à tête de serpent dans un des lacs de la région depuis 2019, année où le premier spécimen avait été détecté dans cet Etat américain.

Ce poisson a la particularité de pouvoir respirer à l’air libre, ce qui lui permet de pouvoir suivre plusieurs jours hors de l’eau, tant que sa peau reste humide. Il peut mesurer plus d'un mètre de long, et cette espèce est reconnaissable par ses écailles, qui présentent les motifs caractéristiques de la peau de serpent.

Une reproduction très rapide

«Ce sont des prédateurs agressifs qui s'attaquent aux espèces locales et leur disputent les ressources», a notamment indiqué le MDC. Ces poissons n’ont en effet pas de prédateurs aux États-Unis, et se nourrissent de tout ce qu’ils trouvent, comme d’autres poissons, des amphibiens, et même de petits oiseaux.

Leur croissance et leur reproduction rapides font des poissons à tête de serpent une espèce dangereuse pour les écosystèmes. Les femelles peuvent en effet se reproduire jusqu’à cinq fois par an, et libèrent plusieurs dizaines de milliers d’œufs à chaque reproduction, selon le MDC.

Des événements climatiques comme des grandes inondations ont permis à cette espèce de sortir des cours d’eau et de se déplacer dans plusieurs Etats américains. Depuis 2002, cette espèce de poisson est interdite à l’importation et au transport interétatique aux Etats-Unis sans un permis spécial. Plusieurs États américains ont par ailleurs interdit la possession de ce poisson vivant.

Le channa argus est également considéré comme une espèce dangereuse en Europe, puisqu’il a été ajouté à la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne en 2022.