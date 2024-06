Arnold Schwarzenegger : le cri du cœur de l'acteur devant l’urgence climatique

Présent à la 8e édition du Sommet mondial autrichien, qu’il a lui-même lancé il y a huit ans à Vienne, Arnold Schwarzenegger a réaffirmé l’importance de passer à l’action face au danger que représente le dérèglement climatique.

Un homme d’action. Arnold Schwarzenegger s’est rendu à Vienne, jeudi dernier, pour l’ouverture de la 8e édition du Sommet mondial autrichien consacré à la protection du climat, qu’il a lui-même lancé en 2017. La star hollywoodienne a demandé solennellement que des actions concrètes soient menées pour lutter contre le dérèglement climatique, insistant sur le fait que le temps des discussions et des négociations était révolu.

«Tout ce qui m’importe, c’est l’action. Parler seul ne nous aidera pas – agir, oui. Nous partageons tous la même vision d’un monde sans pollution. Nous devons tout mettre en œuvre afin d’arrêter le saignement pour sauver nos enfants, sauver notre planète, sauver notre futur», a-t-il lancé devant un parterre d’experts et de politiciens de haut rang réunis pour l’occasion, notamment le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, ou encore le vice-président de la commission européenne, Maroš Šefčovič, en charge de la mise en place du futur Plan industriel du Pacte vert.

Arnold Schwarzenegger a notamment ouvertement critiqué les procédures administratives interminables qui viennent ralentir la mise en place des mesures concrètes contre le dérèglement climatique, et qui ne sont trop souvent qu’un moyen pour repousser encore et toujours l’urgence des actes chaque jour plus pressante. «Une vision commune est la première et la plus importante étape à franchir. Mais après la vision, vient la planification. Et après la planification, le travail doit commencer», a-t-il ajouté.