Risque de fonte incontrôlée de l'Antarctique : quel est ce nouveau «point de bascule» alarmant que les scientifiques redoutent ?

Une étude publiée ce mardi 25 juin s'alarme du possible franchissement d'un point de bascule climatique en Antarctique. La fonte des calottes glaciaires pourrait devenir incontrôlée en raison de la progression de l'eau de mer entre la glace et la terre.

La température des océans de la planète bat des records et l'Antarctique pourrait ne pas s'en remettre. D'après une étude publiée ce mardi 25 juin dans la revue Nature Geoscience, un nouveau «point de bascule» pourrait être sur le point d'être franchi, conduisant les calottes glaciaires à subir une «fonte incontrôlée».

La notion de point de bascule climatique désigne un seuil critique au-delà duquel un système se réorganise, souvent de manière abrupte voire irréversible, entraînant une série de conséquences en cascade. En l'occurence, les craintes des scientifiques sont liées au fait que l'eau de l'océan, toujours plus chaude en raison du réchauffement climatique, s'infiltre entre la glace et la terre sur laquelle elle se forme.

Concrètement, les calottes glaciaires de l'Antarctique reposent sur un substrat rocheux et s'étendent au-delà de la côte pour flotter sur la mer. Or, différentes études ont montré que cette eau peut s'infiltrer dans la zone de rencontre entre la terre et la mer et progresser sous la glace terrestre, toujours plus loin à l'intérieur des terres.

