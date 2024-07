Voici ce qui va changer sur les bouteilles en plastique à partir d’aujourd’hui

A partir de ce mercredi 3 juillet 2024, les bouteilles en plastique vont définitivement changer à des fins environnementales. Pour éviter les déchets plastiques, leurs bouchons devront désormais obligatoirement être attachés.

Depuis quelques années, les utilisateurs s'y sont habitués : les bouteilles en plastique et leur bouchon ne font qu'un. Depuis ce 3 juillet 2024, il est désormais obligatoire pour les producteurs de se plier à cette règle et d'attacher les bouchons aux bouteilles. Cette directive européenne avait été votée en juin 2019 et publiée l'année suivante. Elle est désormais entrée en application.

Les principales marques de boissons n'ont pas attendu cette date butoir pour changer l'apparence de leur contenant : Cristaline y est passé dès 2016, Coca-Cola a suivi en 2022, Lipton en 2023, Badoit depuis plusieurs mois, etc. A noter que les bouteilles supérieures à 3 litres sont encore exemptées de cette obligation.

«Les consommateurs s’y habitueront très vite»

Malgré la gêne que peut représenter ce bouchon attaché au moment de boire, les utilisateurs sont suffisamment concernés par l'enjeu environnemental pour approuver cette décision, comme estime Inès Boulant, la directrice du Syndicat des Boissons sans alcool, à Capital : «Les consommateurs, conscients de la nécessité de lutter contre les déchets sauvages, s’y habitueront très vite.»

Ce nouveau design va permettre de faciliter le tri et le recyclage, alors même que les bouchons font partie des objets les plus polluants. Sur les plages de Marseille, par exemple, l'association Journée Mondiale estime que les bouchons représentent 10% des déchets retrouvés sur les plages. La Commission européenne espère ainsi réduire de 10% la quantité de déchets plastiques. En plus d'être très lents à se dégrader, ces petits déchets ont des risques d'être ingérés par la faune marine.

De son côté, l'association Zero Waste France, par l'intermédiaire de Marine Bonavita (chargée de projets), se montre beaucoup plus sceptique devant cette directive européenne. Pour elle, «Attacher le bouchon à la bouteille ne règle pas le problème majeur qui est le nombre absolument démentiel de bouteilles plastiques», comme le relaye France Bleu. Elle accuse même cette décision de n'être qu'un «gadget».