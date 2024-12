Climat : il est «certain» que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée, au-dessus du seuil de 1,5 °C de réchauffement

Les données de l'observatoire européen Copernicus montrent que l'année 2024 bat un nouveau record en matière de réchauffement climatique, dépassant de plus de 1,5 °C le niveau pré-industriel.

Le doute n'est plus permis : il est désormais «certain» que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. D'après les données du Service changement climatique (C3S) de l'observatoire européen Copernicus, révélées ce lundi 9 décembre, elle est la première à dépasser la barre de 1,5 °C de réchauffement par rapport à la période préindustrielle.

Le mois de novembre 2024 a été décisif puisqu'il a été 1,62 °C plus chaud qu'un mois de novembre normal à l'époque où l'humanité ne brûlait pas du pétrole, du gaz ou du charbon à une échelle industrielle. 16e sur les 17 derniers mois à enregistrer une anomalie de 1,5 °C par rapport à la période 1850-1900, novembre 2024 a été marqué par une succession de typhons en Asie et la poursuite de sécheresses historiques en Afrique australe et en Amazonie.

Franchir la barre du +1,5 °C est loin d'être anodin puisqu'il s'agit de la limite la plus ambitieuse de l'accord de Paris de 2015, visant à contenir le réchauffement bien en-dessous de 2 °C. Il s'agit toutefois d'une tendance de long terme, ce qui signifie que la moyenne de réchauffement d'1,5 °C devra être observée sur au moins 20 ans pour considérer la limite franchie.

A l'heure actuelle, le climat est réchauffé d'environ 1,3 °C et, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), la barre d'1,5 °C sera sans doute franchie entre 2030 et 2035. Ce, quelle que soit l'évolution des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité.

Les derniers calculs montrent de toute façon que le monde n'est pas du tout sur la voie d'une réduction de sa pollution carbone. Selon l'ONU Environnement, les politiques actuelles des nations mènent vers un réchauffement «catastrophique» de 3,1 °C au cours du siècle, 2,6 °C au mieux, si les promesses d'amélioration sont tenues.

La COP29 décevante

D'ici à février, les pays devront soumettre aux Nations unies la révision de leurs «contributions déterminées au niveau national», à savoir leurs objectifs climatiques d'ici à 2035. L'accord a minima signé fin novembre lors de la COP29 tend toutefois à montrer que les ambitions seront faibles.

En effet, lors du sommet de Bakou, les pays en développement ont obtenu 300 milliards de dollars de promesse d'aide annuelle des pays riches d'ici à 2035, soit moins de la moitié de leur demande pour financer leur transition énergétique et leur adaptation aux dégâts climatiques. Par ailleurs, aucun engagement explicite à accélérer la «transition» vers la sortie des énergies fossiles n'a été pris.

L'année 2024 a été encore plus chaude que 2023, alors même que celle-ci avait été marquée par le phénomène naturel El Niño, qui s'était combiné au réchauffement climatique d'origine humaine pour pousser les températures mondiales à un niveau record.

Auprès de l'AFP, le climatologue Robert Vautard explique que l'année qui suit El Niño «est fréquemment plus chaude que la première». Il note toutefois que «le refroidissement est très lent» en 2024 et si l'on «reste dans les marges relativement attendues» des projections pour l'instant, «il faudra se poser des questions» si «les températures ne redescendent pas plus franchement en 2025».