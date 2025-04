«Le deuil écologique est réel» : plus de 80 % des récifs coralliens du monde sont touchés par le blanchissement

En cours depuis deux ans, un épisode massif de blanchissement des coraux inquiète les scientifiques. Plus de 80% des récifs sont touchés.

Les récifs coralliens de la planète perdent leurs couleurs à une vitesse alarmante. En raison des températures océaniques records, 84% d'entre eux sont touchés par le blanchissement, selon les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA). Il s'agit du pire épisode jamais enregistré.

Il a commencé en janvier 2023 et concerne désormais les récifs d'au moins 82 pays et territoires dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien, précise le Guardian.

Trois précédents épisodes de blanchissement avaient été observés en 1998, 2010, puis de 2014 à 2017. Ces derniers avaient respectivement atteint 21%, 37% et 68% des récifs coralliens, ce qui signifie que le phénomène ne cesse de s'aggraver.

Parmi les récifs touchés par ce quatrième épisode figurent certaines zones pourtant considérées comme des «refuges thermiques», comme Raja Ampat en Indonésie et le golfe d'Eilat. Selon Derek Manzello, directeur du Coral Reef Watch, cela suggère «que le réchauffement des océans a atteint un niveau où il n’y a plus de refuge sûr contre le blanchissement des coraux et ses ramifications».

Les températures des océans du globe se maintiennent depuis 2023 à des niveaux inédits en raison du réchauffement climatique. Selon le Giec, qui rassemble les climatologues mandatés par l'ONU, les océans ont, depuis 1970, absorbé «plus de 90% de l'excès de chaleur du système climatique» provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'humanité.

Dans ces conditions, la Grande Barrière de corail australienne, plus grand système récifal du monde, souffre. La semaine dernière, les autorités y ont déclaré un nouvel épisode de blanchissement généralisé, le sixième en seulement neuf ans.

Le récif de Ningaloo, situé en Australie occidentale et lui aussi classé au patrimoine mondial de l'Unesco, montre également les niveaux de stress thermique les plus élevés de son histoire. Un blanchissement a par ailleurs été signalé dans les récifs au large de Madagascar ainsi qu'en Afrique du sud, dans le parc de la zone humide d'iSimangaliso, là encore classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

La capacité de surveillance «dépassée»

«Les récifs n'avaient jamais connu un tel phénomène auparavant», s'inquiète le Dr. Britta Schaffelke, coordinatrice du Global coral reef monitoring network (GCRMN), qui surveille les coraux du monde entier.

Selon elle, «la capacité des populations à assurer la surveillance nécessaire est presque dépassée» et «le deuil écologique est réel». «Ceux qui passent beaucoup de temps sous l'eau» voient les récifs coralliens «changer sous leurs yeux», regrette la scientifique.

Les coraux ont une capacité de résilience et peuvent se remettre du blanchissement si les températures baissent durablement ou si d'autres facteurs comme la pollution ou la surpêche régressent. Mais les températures relevées dans certaines régions sont assez extrêmes pour «entraîner une mortalité de plusieurs espèces ou quasi-totale sur un récif corallien», a déclaré la NOAA.

D'après les données du GCRMN, un corail sur cinq a disparu en moyenne en Floride et, au large du Mexique, une zone a perdu entre 50% et 93% de ses coraux. Les îles Chagos, situées au milieu de l'océan Indien, ont perdu près d'un quart de leurs forêts sous-marines. Début 2024, la Grande Barrière de corail, elle, a vu mourir 40% de ses coraux dans sa partie sud.

«Le silence» des récifs

La situation est si critique que le Coral Reef Watch a ajouté trois nouveaux niveaux de menace à son système mondial d'alerte au blanchissement. Ce phénomène généralisé met à mal tout l'écosystème puisque, selon WWF, les coraux abritent 25% de la vie marine de notre planète.

Les scientifiques soulignent en particulier l'impact de la perte de coraux dits constructeurs de récifs, tels que les cornes d'élan, qui aident à protéger les côtes et à soutenir une multitude de créatures marines.

Environ un milliard de personnes dans le monde vivent à moins de 100 km de ces écosystèmes et bénéficient, au moins indirectement, de leur présence. Ces «superorganismes animals» abritent une faune immense, font vivre des millions de pêcheurs, attirent une forte activité touristique mais protègent aussi les littoraux des dégâts des tempêtes en servant de brise-lames.

Ainsi, pour Mélanie McField, fondatrice d'un programme de protection des coraux dans les Caraïbes, le plus inquiétant est «le silence» qui s'abat sur les récifs. «C'est une pâleur cendrée et un calme absolu dans ce qui devrait être un paysage récifal animé et vibrant», explique-t-elle auprès du Guardian.

70 à 90% des coraux pourraient disparaître dans une planète 1,5 °C plus chaude qu'à l'ère préindustrielle, soit le climat attendu par les scientifiques au début des années 2030. Avec un réchauffement climatique de 2 °C, limite fixée par l'Accord de Paris, ce sont même 99% des coraux qui sont menacés.

Pour endiguer le phénomène, les experts demandent aux dirigeants mondiaux de s'engager à réduire les combustibles fossiles mais aussi à accroître, de manière concrète, les investissements dans les énergies propres. La prise de conscience est urgente car, selon Mélanie McField, «si les canicules marines se succèdent, il est difficile de voir comment le rétablissement va se produire».