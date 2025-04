Changement climatique : les Etats-Unis «font semblant de l’ignorer», déplore le gouverneur de la Banque de France

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déploré le comportement des États-Unis qui «font semblant d’ignorer le changement climatique». En effet, la Fed a récemment quitté le NGFS, réseau de banques centrales pour verdir la finance.

Une position très ferme. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a dénoncé très sévèrement la politique écologique menée par le président américain Donald Trump.

«Les Américains, à nouveau, et quelques autres, font semblant d'ignorer le changement climatique, c'est un déni de réalité dramatique», a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée à l'Essec.

«Aucun chef d'entreprise, aucun responsable financier, aucun dirigeant économique ne peut prétendre sérieusement ignorer (les risques liés au changement climatique, NDLR). A part Donald Trump», a déploré le gouverneur.

En janvier dernier, la banque centrale américaine (Fed) a annoncé son retrait du Network for Greening the Financial System (NGFS), réseau de 140 banques centrales et superviseurs financiers créé en 2017.

«Le NGFS a élargi son champ d'action à des sujets qui sont en dehors du mandat du Conseil», avait justifié la Fed, dont le président Jerome Powell a régulièrement répété qu'il revient aux parlementaires américains de déterminer les politiques en matière d'environnement.

«Un déni de réalité»

Néanmoins, François Villeroy de Galhau a souligné que l’on «relance encore plus le NGFS, on parle de NGFS 2.0, en disant ‘l'Europe, la France, prennent la tête d'une coalition de volontaires où on va se battre contre le changement climatique et pour la finance verte’».

«Le risque climatique, aujourd'hui, ça fait partie du risque financier, ça affecte les développements économiques, ça affecte la valeur des biens qui sont financés et donc la sûreté des prêts des banques», a-t-il ajouté.

Par exemple, «si vous financez aujourd'hui une centrale à charbon en étant une banque et en ignorant le risque que ça représente, vous ne faites pas votre métier de sécurité financière», a-t-il expliqué.

Ne pas reconnaître ce risque «est un déni de réalité. Et c'est vrai tout autant pour les entreprises américaines», selon le responsable de la Banque de France.

«La question de l'assurabilité, personne n'en parlait il y a 18 mois. Maintenant certaines usines sont devenues plus difficiles à assurer, certaines installations, même certaines habitations. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les risques associés», a-t-il martelé.