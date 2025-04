Santé : l'Anses alerte sur la dangerosité des anti-poux et anti-moustiques

L’agence sanitaire française (Anses) a récemment publié deux notes dans lesquelles elle met en garde contre les effets nocifs sur la santé humaine, des insecticides pyréthrinoïdes, notamment utilisés dans les produits anti-poux et anti-moustiques.

Une mise en garde inédite. L’Anses a alerté dans deux avis publiés le 24 avril dernier, sur les effets des pesticides sur la santé, utilisés par les professionnels et les particuliers.

Les pesticides mis en cause sont les insecticides pyréthrinoïdes. Ils sont notamment présents dans les produits anti-moustiques et anti-poux, et pourraient altérer le développement du cerveau des enfants et provoquer des maladies psychiques, telles que l’anxiété et la dépression.

Chez les adultes, ils pourraient aussi toucher les facultés cognitives, provoquer des cancers du système lymphatique, et être à l’origine de leucémies.

Des «signaux sanitaires»

Ces notes sont le résultat du travail d’un collectif d’experts indépendants, mandaté par l’agence sanitaire, afin d’évaluer les risques potentiels à partir des résultats d’une expertise de l’Inserm.

Cette dernière dresse un état des lieux des connaissances sur les liens entre l’exposition aux pesticides, produits phytopharmaceutiques à usage agricole, produits biocides, vétérinaires, et la survenue de pathologies.

Dans cet avis, les experts pointent des «signaux sanitaires», dont «les plus importants concernent les organophosphorés, et surtout les pyréthrinoïdes», utilisés comme insecticides.

Des «troubles du comportement» constatés

L’agence sanitaire française détaille également quatre alertes dans ses notes. Les «alertes» étant le niveau le plus élevé du «signal sanitaire». La première porte sur les «effets de l’exposition aux pyréthrinoïdes pendant la grossesse et la petite enfance sur le neurodéveloppement des enfants».

Cette alerte s’appuie sur des «troubles du comportement» constatés chez «les enfants de mères exposées pendant la grossesse», suscitant des «préoccupations importantes et croissantes».

Une autre est axée sur «l’altération des capacités motrices, cognitives et des fonctions sensorielles chez l’enfant» exposé in utero aux organophosphorés. Les deux dernières sont associées à «des troubles cognitifs chez l’adulte» et des leucémies «en lien avec une exposition professionnelle aux organophosphorés», dont «le malathion».

L’agence sanitaire française appelle les professionnels de santé et la population à informer et «limiter l’utilisation» des produits contenant des pyréthrinoïdes.