Royaume-Uni : un record de chaleur historique pour un 1er mai

Un record de chaleur inédit ce 1er mai à Londres a été atteint. Le mercure a dépassé 29°C, un sommet jamais vu à cette date au Royaume-Uni, selon le Met Office.

Des chaleurs qui inquiètent. Ce jeudi, la température a atteint 29,3°C à Londres, établissant un nouveau record national pour un 1er mai au Royaume-Uni, d’après l’Office national de météorologie.

Le précédent record remontait à 1990

Cette valeur exceptionnelle a été relevée à Kew Gardens, un jardin botanique situé dans le sud-ouest de la capitale. Le précédent record remontait à 1990, lorsque 27,4°C avaient été mesurés à Lossiemouth, dans le nord de l’Écosse.

Ce 1er mai est également devenu le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent au Royaume-Uni. Le pays est actuellement touché par une intense vague de chaleur, à l’instar de plusieurs autres régions d’Europe.

Le troisième mois d’avril le plus chaud

Selon les premières analyses du Met Office, le mois d’avril qui vient de s’achever a été le plus ensoleillé jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910, et aussi le troisième mois d’avril le plus chaud, avec une température moyenne nationale de 9,6°C, soit 1,7°C au-dessus de la normale saisonnière.

«Le soleil est aussi fort qu'il l'est habituellement au mois d'août», a précisé Aidan McGivern, météorologue au Met Office.

Avril a également été particulièrement sec, avec des précipitations inférieures de près de 50% à la moyenne. Mars avait déjà été exceptionnellement ensoleillé, ce qui fait dire au Met Office que le Royaume-Uni a connu «ses deux premiers mois de printemps les plus chauds (mars et avril)» depuis au moins 1960.

400 incendies depuis janvier

Ces conditions météorologiques extrêmes ont contribué à la multiplication des incendies sur le territoire. Jeudi encore, un feu de végétation s’est déclaré dans le West Yorkshire, dans le nord de l’Angleterre. Depuis janvier, plus de 400 incendies ont été recensés, un chiffre en forte augmentation par rapport aux années précédentes, selon le Conseil national des chefs des pompiers. Au total, plus de 30 hectares de forêts ont brûlé, d’après le Système d’information sur les incendies de forêt en Europe.

Les prévisions du Met Office indiquent que «les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes à l'avenir, en particulier dans le sud-est du Royaume-Uni, avec des températures qui devraient augmenter en toutes saisons».

Le pic de chaleur est attendu pour jeudi, avant un net rafraîchissement : les températures devraient redescendre sous les 20°C dès dimanche, selon les dernières prévisions.