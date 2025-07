Journée internationale du serpent : entre venins mortels et déserts médicaux, voici ce qu’il fait savoir sur ces animaux à sang froid

Trop souvent réduits à leur dangerosité, les serpents sont à l’origine de dizaines de milliers de morts chaque année, notamment dans les pays pauvres. À l’occasion de cette journée mondiale du serpent en ce 16 juillet, scientifiques et soignants alertent sur un animal incompris, entre venins mortels et inégalités d’accès aux soins.

Ils fascinent autant qu’ils effraient. Les serpents, ces prédateurs silencieux, sont mis à l’honneur ce mercredi 16 juillet à l’occasion de la Journée mondiale qui leur est consacrée. L’objectif : faire évoluer les mentalités et rappeler que, loin d’être de simples créatures à redouter, ces reptiles jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes. Néanmoins, certains de ces animaux à sang froid restent excessivement dangereux.

Chaque année, on estime que 5,4 millions de personnes sont mordues par un serpent venimeux dans le monde. Environ 1,8 à 2,7 millions de ces morsures entraînent une envenimation, et entre 81.000 et 138.000 en décèdent, selon les données de l’OMS relayées dans The Lancet en 2023.

160 morts par jours en INde

L’Inde est le pays le plus touché. D’après un rapport publié en juin 2025 par le New Indian Express, plus de 58.000 décès liés à des morsures de serpent y ont été enregistrés cette année-là, soit près de 160 morts par jour.

Dans certaines régions reculées, les populations continuent à privilégier les guérisseurs traditionnels plutôt que les hôpitaux, faute de moyens ou d’infrastructures accessibles. En 2019, la revue Nature estimait déjà à 54.600 le nombre de morts sur le seul sous-continent indien. Un fléau sanitaire silencieux qui touche majoritairement les plus pauvres.

Si les serpents sont présents sur tous les continents (sauf en Antarctique), tous ne sont pas dangereux. Sur les quelque 3.900 espèces connues, environ 600 sont venimeuses, et moins de 200 représentent une menace sérieuse pour l’homme. Mais certaines espèces concentrent à elles seules l’essentiel des décès.

Des animaux parfois extrêmement dangereux

C’est le cas du taïpan du désert en Australie, dont le venin pourrait tuer plusieurs dizaines de personnes en cumulé tant il est puissant. Celui du mamba noir, capable d’atteindre 20 km/h, provoque une paralysie complète en moins d’une heure. La vipère de Russell, très répandue en Inde, injecte un venin hémotoxique redoutable. Et le redouté serpent brun de l’Est est responsable de 60% des morts par morsure en Australie.

Si la létalité du venin est un facteur clé, elle n’explique pas tout. La dangerosité dépend aussi de la quantité injectée, du comportement du serpent mais surtout de la rapidité de prise en charge.

Des déserts médicaux responsable de 70% des décès

En effet, dans les régions rurales d’Afrique ou d’Asie, les centres médicaux capables de fournir un antivenin adapté sont souvent trop éloignés. Environ 70% des décès sont dus à l’absence de traitement rapide, toujours selon l’OMS.

Les antivenins, justement, restent aujourd’hui la principale réponse thérapeutique. Des solutions innovantes sont toutefois en cours de développement.

Le Centre de recherche de Liverpool teste actuellement une pilule anti-venin à base de marimastat, une molécule ciblant les enzymes toxiques des venins. Des essais cliniques sont prévus au Ghana et au Brésil d’ici 2026. Aux États-Unis, la start-up Centivax tente de produire un antivenin universel à partir d’anticorps développés par Tim Friede, un passionné qui s’est injecté plus de 200 fois du venin pour s’immuniser contre 19 espèces.

Des mouvements migratoires importants dus à au réchauffement climatique

Autre sujet de préoccupation : le changement climatique. Une étude publiée en mai 2024 dans The Guardian alerte sur la migration croissante des serpents venimeux vers de nouvelles zones géographiques, poussés par la hausse des températures. Le risque d’envenimation pourrait ainsi s’étendre à des régions jusque-là peu concernées, notamment en Asie centrale, en Afrique de l’Ouest ou en Amérique du Sud.

Mais au-delà de la peur et du sensationnalisme, cette journée mondiale vise surtout à rappeler une évidence : les serpents ne sont pas nos ennemis.

Ils régulent les populations de rongeurs, sont des indicateurs de la bonne santé des milieux naturels, et leur venin ouvre des perspectives thérapeutiques inédites, notamment en cancérologie ou contre l’hypertension. À condition de mieux les connaître.