Royaume-Uni : un morceau de glace vieux d’1,5 million d’années décongelé et étudié

Dans les glaciers profonds de l’Antarctique, un morceau de glace - la plus ancienne de la planète - a été extrait et amené à l’institut national de la recherche polaire du Royaume-Uni, afin d’étudier le rétrécissement des calottes glaciaires et l’élévation du niveau de la mer.

Un glaçon qui vaut de l'or. Une carotte de glace extraite de l'Antarctique, qui pourrait être datée d'il y a 1,5 million d'années - soit la plus ancienne qui existerait sur le globe - a été acheminée au Royaume-Uni pour étude. «Il s’agit d’une période totalement inconnue de l’histoire de notre Terre», explique le Dr Liz Thomas, responsable de la recherche sur les calottes de glace au British Antarctic Survey, à la BBC.

Pendant 7 semaines, l’équipe en charge de faire fondre la glace lentement récupérera les poussières anciennes, les cendres volcaniques et des minuscules algues marines accumulées au cours des siècles passés. Ce sont des données importantes pour étudier les différentes variations de la calotte glaciaire.

comprendre la planète pour mieux la protéger

Issue d’une collaboration multinationale, qui a coûté des millions de dollars, cette initiative est partagée avec un institut en Allemagne et en Suisse. Les deux pays ont reçu des coupes transversales de 2,8 km qui ont été transportées par bateau et par camion réfrigéré.

L’étude des glaciers est nécessaire pour comprendre le fonctionnement de la planète et tenter de la protéger au maximum du réchauffement climatique, car ils enferment des informations sur l’air et les compositions terrestres passées.

«Notre système climatique a connu tellement de changements différents que nous devons vraiment pouvoir remonter dans le temps pour comprendre ces différents processus et ces différents points de basculement», explique la spécialiste.