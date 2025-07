«Un foyer important découvert près de Perpignan» : qu'est-ce que la luciole Photinus signaticollis qui envahit le sud du pays ?

Un «foyer important» de Photinus signaticollis a été découvert ces derniers jours près de Perpignan. Cette espèce de lucioles invasives dangereuses pour l’écosystème local est arrivée d’Amérique du Sud en 2020. Tout le département pourrait déjà être touché.

Une invasion de lucioles. C’est une découverte pour le moins surprenante : alors qu’on la savait sur le territoire français depuis 2020, la luciole Photinus signaticolis, une espèce très invasive qui appauvrit les sols sur lesquels elle se trouve, a été observée en quantité dans la région de Perpignan, par des équipes de l’Observatoire des vers luisants et lucioles (OVL), de passage dans la commune. Selon leurs premières conclusions elles pourraient avoir déjà envahi tout le département.

«Nous poursuivons l’étude de la luciole et continuons nos protocoles de recherches, notamment sur les tests de flashs lumineux ou encore sur l’échantillonnage pour étudier l’odeur de l’insecte avec l’aide d’un laboratoire de Paris, car nous pensons qu’elle éloigne ses prédateurs, voire qu’elle produit ses propres toxines», ont confié au journal L'Indépendant les deux cofondateurs de l’OVL qui est situé en Bretagne, Fabien Verfaillie, docteur en écologie et président du groupe associatif Estuaire, et Marcel Koken, chercheur CNRS.

En parallèle, une étude sur les populations de vers de terre suit son cours, afin de savoir si les terrains envahis de lucioles appauvrissent la terre en vers dont elles se nourrissent. Problème : plusieurs terrains sélectionnés sans lucioles pour comparatif sont colonisés. «Nous essayons aussi de comprendre comment la luciole se déplace sur les terrains et organisons cet été des ateliers de capture-marquage-recapture sur des parcelles entre Maureillas, Céret et Saint-Jean-Pla-de-Corts», ont-ils ajouté.

Il s’agit d'une technique pour comprendre les déplacements entre les zones, la vitesse et la distance parcourue, avec peut-être aussi des éléments sur la durée de vie des lucioles. «On a découvert un foyer important au nord de Perpignan, près d’une zone humide du parc Maillol, la population est si dense qu’on pense qu’elle est là-bas depuis quelques années déjà. Tout le département pourrait déjà être touché», ont averti les scientifiques, quelques jour après leur arrivée sur les lieux.

La population appelée en renfort

Seul moyen de le savoir : une démarche participative de la population, appelée à observer et signaler la luciole à l'OVL. La luciole émet des double-flashs jaunâtres toutes les 4 secondes, une trentaine de minutes après le coucher du Soleil et durant une heure environ. Elle affectionne les milieux humides et herbeux, comme les prairies irriguées et semble se répandre suivant les continuités humides et canaux.

L’équipe cherche également des bénévoles, dont des enfants, pour l’aider dans ses ateliers de capture-marquage-recapture dans le bas-Vallespir, qui se dérouleront jusqu’à fin août 2025.